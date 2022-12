Dal Milan all’Inter, colpo Mondiale: “Accordo a gennaio per giugno”

Il Mondiale qatariota ha dato la possibilità a tanti calciatori di mettersi in mostra in vista delle prossime sessioni di mercato. Tante sorprese in casa Marocco: uno su tutti Ounahi

Fari puntati sull’atto finale che sancirà la nazionale campione del Mondo. Domani pomeriggio alle 16 Argentina e Francia si sfideranno per vittoria dei Mondiali in Qatar al culmine di un percorso spettacolare e ricco di sorprese.

La più radiosa è stata certamente quella interpretata dal Marocco di Regragui, commissario tecnico che ha preso le redini dei ‘Leoni dell’Atlante’ solamente lo scorso settembre e che in poco tempo è entrato di diritto nella storia del calcio africano portando per la prima volta una selezione del continente nero tra le prime quattro di un Mondiale. Una grande impresa alimentata dal rendimento di un gruppo ricco di talento e capace di performare ai massimi livelli. A tal proposito tra le migliori sorprese della competizione più ambita c’è senza dubbio Azzedine Ounahi, centrocampista classe 2000 capace di abbinare quantità e qualità ed in grado di attirare l’attenzione di diversi club europei.

Calciomercato, le italiane osservano Ounahi: l’annuncio del presidente dell’Angers

La crescita di Ounahi, centrocampista di proprietà dell’Angers, è evidente e sotto gli occhi di tutti, ed ha attirato le mire anche di società di Serie A come Milan ed Inter con Marotta e Ausilio che hanno sondato il terreno con la società transalpina.

Dall’Italia non arrivano però gli unici interessamenti per Ounahi visti i margini di miglioramento di un centrocampista da cui l’Angers proverà a monetizzare al massimo. In relazione al classe 2000 del Marocco ha parlato anche il presidente dei transalpini Said Chabane che ai microfoni di ‘RTLSport’ ha detto: “Abbiamo tante offerte per Ounahi, approcci da club grandi e medi. Sono arrivati da tutte le parti: Italia, Spagna, Inghilterra, Francia. Il nostro augurio è trovare un accordo a gennaio, ma anche che possa restare fino a fine stagione”.

Non si nasconde dunque il patron dell’Angers che ben presto dovrà prendere le sue decisioni in merito ad Ounahi, che piace praticamente a mezza Europa.