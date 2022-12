Il messaggio di Leao è eloquente: vale più di un annuncio

Continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao, attaccante di proprietà del Milan in scadenza giugno 2024: nuovo segnale del portoghese

La coppia Maldini-Massara è sempre al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. La finestra invernale aprirà i battenti a gennaio (il 2 per la precisione), di conseguenza non c’è tempo da perdere.

Il Milan, come tutte le altre società di Serie A, ha approfittato della pausa per il Mondiale in Qatar al fine di studiare in maniera più approfondita le prossime mosse da compiere in ottica fronte entrate e uscite. Ma più qualsiasi altra tematica, tiene banco la spinosa questione riguardante il rinnovo del contratto di Rafael Leao, il cui accordo scritto è in scadenza giugno 2024. L’attaccante portoghese si è visto costretto negli scorsi giorni a dire addio al sogno Coppa del Mondo, dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano del Marocco di Walid Regragui. Ora qualche giorno di vacanza per il classe ’99, il quale è riuscito comunque a mettere in mostra sprazzi dell’enorme talento che gli appartiene, nonostante Fernando Santos gli abbia concesso poco spazio. Terminato il breve periodo di riposo, l’ex Lille tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli e, ovviamente, lui e il suo entourage riaffronteranno il discorso relativo al prolungamento con la dirigenza lombarda. In tal senso, è arrivato un nuovo indizio abbastanza significativo direttamente dal profilo Twitter ufficiale del calciatore.

Milan, Leao lancia segnali: il nuovo indizio social

Oggi, 16 dicembre, il Milan compie la bellezza di 123 anni e il gioiello lusitano ha voluto celebrare il compleanno dello storico club milanese postando una foto raffigurante se stesso a San Siro mentre sorride e si tiene la prima maglia da gioco davanti ai propri tifosi. E in descrizione due cuori, uno rosso e uno nero.

Insomma, ciò potrebbe essere interpretato come un chiaro segnale. Come a dire: “Io qui mi trovo bene, non voglio andare via”. Sullo sfondo rimane il forte interesse da parte del Chelsea, col tecnico Graham Potter che lo aggiungerebbe molto volentieri alla rosa dei ‘Blues’. Perciò, la firma appare tutt’altro che scontata, ma indubbiamente il messaggio dell’esterno fa ben sperare. Inoltre Leao, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, è stato a Dubai tre giorni fa e ha incontrato i compagni per un saluto. Lì sono presenti pure Maldini e Massara, dunque è probabile che ci sia stato un nuovo confronto tra le parti. Il direttore tecnico e sportivo del Milan, dal canto loro, confidano che la telenovela possa concludersi con un lieto fine.