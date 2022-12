Tiro mancino Milan: Inter e Juve spalle al muro

Calciomercato Milan, l’inserimento a sorpresa scompagina i piani di Inter e Juventus. Le ultime dalla Germania.

La sessione invernale di calciomercato non è ancora iniziata, ma gli intrecci tra le big del nostro campionato in sede di contrattazioni potrebbero animare in maniera importante lo scenario.

Soprattutto l’Inter e la Juventus sono a caccia di un innesto con cui puntellare i rispettivi reparti difensivi. I nerazzurri devono sbrogliare il rebus legato al futuro di Skriniar, a cui hanno già proposto un’offerta di rinnovo da 7 milioni di euro annui. Con il nodo de Vrij ancora tutto da sciogliere, Marotta ha cominciato a guardarsi intorno, studiando diverse soluzioni. Tra i profili accostati alla compagine nerazzurra, nelle ultime settimane è ritornato prepotentemente in auge quello di N’Dicka, sul quale però hanno messo da tempo gli occhi diverse big in giro per l’Europa.

Calciomercato Milan, anche il Milan su N’Dicka: Inter e Juve avvisate

Il difensore francese è legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Sebbene il club tedesco si sia dimostrato piuttosto convinto della possibilità di concludere positivamente l’operazione, la partita resta ancora molto aperta.

Occhio dunque ai possibili colpi di scena. Sondato in Italia – tra le altre – da Roma, Juventus ed Inter – il prospetto classe ‘2000 non smette di far parlare di sé. Secondo quanto trapela dalla Germania, infatti, N’Dicka sarebbe finito nella lista dei desideri anche del Milan, che potrebbe decidere di affondare il colpo qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Come riferito da Fussball Transfers, infatti, anche i rossoneri monitorerebbero il da farsi.

La concorrenza internazionale, però, è molto folta. Il difensore dell’Eintracht, infatti, fa gola a diversi club della Premier. Soprattutto l’Arsenal ha mosso passi concreti per provare a chiudere anzitempo l’operazione. Anche Barcellona e Psg si sono interessate al transalpino, senza però strappare accordi con l’entourage del calciatore, almeno per il momento. L’inserimento del Milan comunque non passa sotto silenzio: staremo a vedere, però, se Maldini proverà ad anticipare la concorrenza già a gennaio, oppure se deciderà di ritagliarsi un ruolo di primo piano in ottica estiva.