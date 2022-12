“L’Inter non regge il confronto” e c’è anche la Juve: si chiude a 50 milioni

L’Inter aspetta una risposta definitiva da Milan Skriniar sul rinnovo di contratto. Intanto per l’eventuale sostituto si complica una pista per il club di Zhang

L’Inter è sempre alle prese con il rinnovo di Milan Skriniar, con il difensore slovacco che ancora non ha dato una risposta definitiva al club nerazzurro.

La dirigenza di Viale della Liberazione ha presentato nelle scorse settimane la sua proposta all’entourage dell’ex centrale della Sampdoria e adesso attende notizie dal giocatore, sempre corteggiato all’estero dalla corazzata Paris Saint-Germain. Filtra fiducia in casa interista per la firma del giocatore, anche se la società non vuole farsi trovare impreparata in caso di divorzio con Skriniar. Diversi profili al vaglio della dirigenza vice campione d’Italia, tra i quali spicca Giorgio Scalvini. Il baby difensore classe 2003 si sta mettendo in evidenza con la maglia dell’Atalanta e piace sia per le sue qualità che ovviamente in prospettiva considerando la giovanissima età.

Calciomercato Inter, strada tutta in salita per Scalvini

La concorrenza però per l’Inter è agguerrita e non solo in Italia, dove il canterano della ‘Dea’ stuzzica la fantasia della rivale Juventus.

Scalvini viene tenuto d’occhio con estrema attenzione anche dalle big straniere, pronte a ricoprire d’oro l’Atalanta e strapparlo così alle grandi della Serie A. Gli orobici lo valutano almeno 40 milioni di euro, prezzo però destinato a lievitare intorno ai 50 in caso di asta la prossima estate. Sul futuro di Scalvini è intervenuto Xavier Jacobelli: “E’ un nome spendibile per Inter, Bayern, Borussia e Tottenham. Ha debuttato a 17 anni in Serie A, ha esordito in Nazionale, è giocatore che Gasperini sta valorizzando mostrando grande duttilità di impiego. E’ l’ultimo gioiello in ordine di tempo dell’Atalanta che se lo vuole tenere stretto, soprattutto in vista di una possibile asta per il suo cartellino – ha spiegato il giornalista a ‘Radio Radio’ – E se dovessero scendere in campo Premier e Bundesliga, l’inter non potrebbe reggere. Il giocatore è assodato che piaccia all’Inter e a Inzaghi, ma bisogna fare i conti con il giocatore e l’Atalanta che hanno dimostrato di voler continuare insieme il percorso di crescita”.