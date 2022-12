Calciomercato Inter, firma imminente: clausola monstre da 500 milioni

La cifra spaventosa dovrebbe essere inserita nel nuovo accordo tra le parti che sembra in dirittura d’arrivo

Mancano solamente gli ultimi dettagli prima di mettere tutto nero su bianco, ma il nuovo contratto del calciatore sembra essere destinato a far discutere. Qualora venisse confermata, la clausola rescissoria da 500 milioni di euro diverrebbe tra le più alte in circolazione.

Un accordo che, in caso di ufficialità, potrebbe mettere definitivamente fuori dai giochi l’Inter nella corsa al giovane Alejandro Balde. Il terzino di proprietà del Barcellona, reduce da un Mondiale fatto di alti e bassi con la selezione spagnola, starebbe per raggiungere un accordo definitivo con il club blaugrana per il prolungamento. Una lunga trattativa iniziata dal suo agente Jorge Mendes già nelle battute finali del calciomercato estivo.

Alla luce della scadenza nel giugno 2024 e delle ottime prestazioni di cui si è reso protagonista nella prima parte di stagione nell’organico di Xavi, Balde aveva comprensibilmente attirato l’attenzione di grandissimi club in Europa. Tra questi, oltre all’interesse dell’Inter, va menzionato soprattutto il Manchester United. Come ammesso dal classe 2003 in una recente intervista, infatti, qualora dovesse lasciare un giorno il Barcellona gli piacerebbe vestire proprio la maglia dei ‘Red Devils’.

Calciomercato Inter, Balde rinnova con il Barcellona: clausola monstre

In ogni caso, almeno per qualche anno, nemmeno il Manchester United riuscirà a convincere i catalani a cedere Balde.

Come riportato da ‘Sport’, il giovane terzino sinistro starebbe infatti per firmare un importantissimo rinnovo di contratto con aumento dell’ingaggio e nuova scadenza fissata per il 30 giugno 2027. Un accordo che viene reso ancor più spaventoso dalla clausola rescissoria stabilita tra le parti, che dovrebbe ammontare su una valutazione finale da 500 milioni di euro.

Non è affatto la prima volta che il Barcellona si affida a clausole tanto enormi per blindare il futuro dei giovani che ritiene possano diventare un patrimonio prezioso del club. Una strategia elaborata dopo lo ‘scippo’ del Paris Saint Germain nell’agosto 2017 nei confronti di Neymar, quando i francesi – pagando i 222 milioni di euro fissati sul contratto dell’asso brasiliano – riuscirono a beffare i catalani aggiudicandosi la stella verdeoro.