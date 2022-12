L’annuncio spiazza l’Inter: ha già scelto il Manchester United

Il club nerazzurro è stato snobbato dal calciatore che il prossimo 30 giugno 2024 andrà in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato

Nonostante il lavoro svolto degli ultimi mesi, l’ultimo annuncio di mercato ha preso l’Inter in contropiede. A guastare i piani del club nerazzurro potrebbe infatti essere il Manchester United, pronto a piombare sul giovane talento qualora non dovesse rinnovare il proprio contratto in scadenza al termine della stagione 2023/24.

Con due presenze già raccolte da subentrato ai Mondiali di Qatar 2022, stiamo parlando di una delle giovanissime rivelazioni di questa prima parte di stagione. Un calciatore che l’Inter segue da diversi mesi in un ruolo nel quale potrebbe perdere presto Robin Gosens, sempre più attratto dalle sirene provenienti dalla Bundesliga. Si tratta del classe 2003 Alejandro Balde, ennesimo talento sfornato dalla ‘cantera’ del Barcellona.

L’esterno di piede mancino, lanciato coraggiosamente ad inizio stagione da Xavi nella difesa blaugrana, al Barcellona è riuscito rapidamente a guadagnare posizioni superando nelle gerarchie sia il veterano Jordi Alba che l’ultimo arrivato Marcos Alonso. Lasciato inizialmente fuori dall’elenco dei 26 calciatori chiamati da Luis Enrique per il Mondiale qatariota, il terzino è stato successivamente chiamato dal commissario tecnico per rimpiazzare nel suo organico l’infortunato Gaya.

Calciomercato Inter, Balde infrange i sogni nerazzurri: scelto il Manchester United

Come accennato, l’esterno che piace all’Inter è legato al Barcellona da un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Nonostante il forte pressing blaugrana delle ultime settimane nel tentativo di giungere ad un accordo con il suo entourage entro la fine dell’attuale stagione, il giovane Balde viene seguito da diverso tempo da club europei molto importanti, tra cui i nerazzurri.

Come riferito dallo stesso calciatore in una recente intervista rapida concessa ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’, qualora dovesse lasciare un giorno il Barcellona avrebbe le idee piuttosto chiare su dove andare. Escludendo i blaugrana, infatti, Balde ha indicato il Manchester United come società che più attrae il suo interesse.

Nessun riferimento invece all’Inter che a questo punto dovrà vedersela contro il più quotato United in un’eventuale lotta di mercato per l’esterno spagnolo legato al Barcellona.