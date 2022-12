Nuova avventura per Mourinho, ora l’ok della Roma

Cambia tutto per José Mourinho: nuova avventura in vista per il tecnico, serve adesso l’ok da parte della Roma

Seconda fase della preparazione per la ripartenza stagionale per la Roma, che dopo la tournée in Giappone e un paio di settimane di riposo, ha ripreso ad allenarsi a Trigoria e adesso è pronta a partire per il Portogallo, dove resterà fino a giovedì prossimo.

Saranno giorni intensi per i giallorossi, che vogliono mettere minuti nelle gambe e nella settimana in Algarve disputeranno ben tre amichevoli: domani contro gli spagnoli del Cadice, lunedì contro i portoghesi del Casa Pia e giovedì contro gli olandesi del RKC Waalwijk. Ma, inevitabilmente, si parlerà anche del ritorno ‘a casa’ di José Mourinho che avviene in parallelo con le ultime voci sul futuro dell’allenatore lusitano. Dopo il flop Mondiale del Portogallo, uscito ai quarti di finale contro il Marocco, per il dopo Fernando Santos si va a caccia di un nuovo CT. E un nome che viene fatto con grande insistenza è proprio quello dello Special One, per il quale potrebbe prendere piede uno scenario piuttosto particolare.

Mourinho, tentazione doppio incarico da Ct e da allenatore della Roma: gli scenari

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Mourinho, che ha sempre declinato le proposte ricevute dalla sua federazione per la panchina della nazionale, adesso, acclamato a furor di popolo, potrebbe anche cambiare idea. C’è un contratto in essere con la Roma, naturalmente, valido fino al giugno 2024 e per il quale si parla anche di un prolungamento, ma l’idea potrebbe essere, a sorpresa, quella del doppio incarico.

Mourinho potrebbe infatti mantenere il suo posto come allenatore dei giallorossi e svolgere contemporaneamente anche quello di CT del Portogallo. Dipende tutto dalla Roma: innanzitutto il club giallorosso dovrebbe autorizzarlo a parlare con la federazione portoghese e poi, eventualmente, accettare il doppio incarico così configurato, nel quale il tecnico verrebbe assistito da uno staff extralarge composto per l’occasione. Intanto, Mourinho non è l’unica scelta, come raccontato da Calciomercato.it, per il Portogallo: anche il profilo di Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, viene seguito con grande attenzione.