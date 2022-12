Il fantasma di Dybala e Thuram: deve convincere l’Inter

Thuram rimane il primo obiettivo in attacco per l’Inter in vista della prossima estate. Possibile un addio: seconda parte di stagione decisiva per il suo futuro

L’Inter ad Appiano Gentile prepara la ripresa del campionato, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che il 4 gennaio ospiteranno la capolista Napoli nel big match di San Siro.

L’allenatore nerazzurro ha ritrovato Romelu Lukaku dopo la delusione mondiale, con il centravanti belga che suda al Suning Centre per ritrovare la condizione e lo smalto di un tempo dopo una prima parte di stagione da dimenticare per via dei malanni fisici. Frenato dagli infortuni nel reparto offensivo anche Joaquin Correa, che ha dovuto saltare la Coppa del Mondo in Qatar a causa dei una tendinite al ginocchio. Anche l’argentino in questi giorni ad Appiano sta svolgendo un lavoro mirato per rimettersi in sesto e rientrare al più presto nelle rotazioni del mentore Inzaghi. Il mister piacentino lo ha fortemente voluto a Milano, con il ‘Tucu’ che fino a questo momento ha faticato nell’esprimere tutto il suo potenziale per la causa interista.

Calciomercato Inter, Correa in bilico: fissato il prezzo

Correa deve dare un segnale nella seconda parte di stagione, considerando anche l’oneroso investimento da 32,5 milioni di euro di Suning per prelevarlo dalla Lazio nell’estate 2021. L’attaccante albiceleste in rare occasioni si è dimostrato all’altezza della situazione, spesso alle prese con forzate soste ai box per problemi fisici, ma anche quando è sceso in campo ha spesso steccato.

Inzaghi lo ha voluto fortemente all’Inter lo scorso anno e l’ultima estate lo ha preferito al possibile sbarco in nerazzurro di Paulo Dybala, a lungo corteggiato da Marotta e poi accasatosi alla Roma dopo l’addio a parametro zero alla Juventus. Un’ulteriore conferma della stima di Inzaghi verso Correa, chiamato adesso al riscatto per meritarsi la conferma all’Inter a fine stagione. Il ‘Tucu’ a giugno peserà a bilancio intorno ai 18 milioni di euro e la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe prendere in seria considerazione offerte da 20 milioni di euro a salire, se effettivamente l’ex Lazio non riuscisse ad incidere e ad alzare il proprio rendimento in campo.

Correa ha mercato in Francia e Premier League, anche se nessuno finora si è fatto avanti in maniera concreta. Molto difficile una separazione già in questa finestra di gennaio, con l’Inter che darà la possibilità all’argentino di riscattarsi nei prossimi mesi. Il ‘fantasma’ di Marcus Thuram incombe, con Marotta e Ausilio che in estate potrebbero sacrificare proprio Correa per dare l’assalto al figlio d’arte francese. Tempo scaduto: il ‘Tucu’ è chiamato a dare un segnale forte per meritarsi la conferma in nerazzurro.