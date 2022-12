Quarantacinque milioni e addio Milan: scippo Mondiale

Il Marocco di Regragui è certamente la sorpresa più bella di questo Mondiale in Qatar e di conseguenza anche i calciatori della rosa africana stanno avendo un risalto mediatico importante. Il calciomercato è alle porte ed un centrocampista ha rubato l’occhio di molti

Gli spunti che sta dando il Mondiale qatariota, arrivato ormai alle proprie battute finali, si riverseranno nelle prossime settimane anche in sede di calciomercato, quando i calciatori che si sono messi in luce potrebbero scuotere la situazione.

Particolare attenzione a quanto sta facendo di spettacolare il Marocco del ct Walid Regragui, autentica sorpresa di questa coppa del Mondo capace di arrivare tra le prime quattro, traguardo raggiunto per la prima volta nella storia da una nazionale africana. Da Hakimi a Ziyech passando per En-Nesyri, Saiss, Amrabat Bonou e Ounahi: sono tanti i calciatori marocchini che hanno ben impressionato, ed alcuni di questi si preparano anche a divenire protagonisti in sede di calciomercato. Lo sa bene il Milan di Paolo Maldini, attirato dal solito Ziyech del Chelsea che al Mondiale ha ritrovato la verve perduta. Eppure il trequartista dei ‘Blues’ non è l’unico calciatore di Regragui accostato ai rossoneri. Nei giorni scorsi infatti su TvPlay si è parlato anche di Ounahi. con le parole di Jadid, che ha sottolineato come il centrocampista africano potrebbe fare al caso del Milan.

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Ounahi: il Leicester pronto anche alla maxi offerta

Ounahi, accostato anche alla Juventus, è quindi un profilo che per talento, dinamismo, qualità e margini di miglioramento ben si adatterebbe soprattutto al progetto del Milan, tra le italiane. Non vanno però dimenticate le svariate possibilità che dall’estero potrebbero proporsi per il 22enne dell’Angers.

Come evidenziato da ‘Le10sport.com’ il Barcellona di Xavi potrebbe lanciare la sua offensiva già a gennaio, mentre secondo ‘L’Equipe’ potrebbe provarci il Leicester con un’offerta da circe 45 milioni di euro per battere la concorrenza su Azzedine Ounahi e portarlo in Premier. Alla finestra inoltre anche il Marsiglia di Longoria che potrebbe rappresentare la soluzione per far restare in Francia il centrocampista marocchino che tanto bene ha fatto al Mondiale.