Mondiale top e addio Milan: il Barcellona lo prende subito

Il giocatore, che sarà protagonista anche domani in Marocco-Francia, può trasferirsi in Spagna, al club braugrana

Il Marocco è certamente la più grande sorpresa di questo Mondiale. Nessuno si sarebbe aspettato la Nazionale africana in semifinale. Hakimi e compagni scenderanno in campo domani contro la Francia, cercando l’impresa più difficile.

Walid Regragui si affiderà chiaramente ai suoi uomini migliori, quelli che hanno trascinato il Marocco in Qatar. E’ stato, d’altronde, il Mondiale di Hakim Ziyech, che ha dimostrato a tutti di poter essere ancora decisivo. Le troppe panchine al Chelsea lo porteranno lontano da Londra: i tifosi del Milan lo sognano ancora in Italia ma al momento non ci sono stati passi in avanti rispetto alla scorsa estate.

Dopo il Mondiale saranno tanti i giocatori pronti a cambiare maglia. Gennaio non sarà solo il mese dell’esterno ex Ajax ma di tanti altri suoi compagni, che dopo la vetrina internazionale sono pronti a spiccare il volo. Non lo farà certamente Hakimi, nonostante i tifosi nerazzurri sognino un suo ritorno. Il Psg, che lo ha pagato tanto non ha alcuna intenzione di privarsene. Chi può partire e lasciare la propria squadra è certamente Amrabat, finito nel mirino della Premier League.

Calciomercato Milan e Juve: il Barcellona piomba sul centrocampista

Ieri ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay si è parlato anche di Ounahi. Lo ha fatto Jadid, che ha sottolineato come il centrocampista del Marocco potrebbe far comodo al Milan. Il 22enne dell’Angers appare davvero essere un profilo perfetto per i rossoneri.

Il suo prezzo non è ancora elevato, sui 10 milioni di euro, e per Maldini e Massara la Ligue 1 è stata sempre terra di conquista.

Il Mondiale, però, ha chiaramente accesso i riflettori su Ounahi, punto di forza della nazionale africana. Sul giocatore si registra così l’interesse della Juventus, che potrebbe presto perdere Paredes e Rabiot, ma anche di un altro club importante. In Francia, L’Equipe, ma anche in Spagna rivelano come il Barcellona starebbe pensando seriamente al classe 2000, nato a Casablanca. I blaugrana, per nulla soddisfatti di Kessie, stanno cercando l’erede di Busquets e Ounahi potrebbe essere il nome giusto.