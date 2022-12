Inter, Hakimi può davvero tornare? I tifosi non hanno dubbi

Questa sera in campo con il suo Marocco contro la Francia, Achraf Hakimi ha fatto sognare i tifosi nerazzurri lasciandosi andare a un “Forza Inter, sempre!” dopo la vittoria contro la Spagna. Un amore mai finito e che fa sperare

“Lascerò la porta socchiusa, se mai dovessi tornare”. Così cantano i The Script. Ma per Achraf Hakimi i tifosi dell’Inter la porta l’hanno lasciata spalancata. Il marocchino ha trascinato, insieme ad altri nomi imprescindibili, la sua Nazionale in semifinale del Mondiale (prima volta per un’africana) contro la Francia e i nerazzurri tifano tutti per lui. Per il suo Marocco.

Come si può dimenticare cosa è stato l’esterno destro per l’Inter di Antonio Conte? Uno scudetto tornato a casa dopo 11 anni, un gioco costruito su di lui e su Romelu Lukaku. Oggi sono cambiate un po’ di cose in casa nerazzurra. Ma Big Rom è tornato, e allora cosa impedisce di sperare in un ritorno della freccia marocchina?

Basta andare sull’Instagram di Hakimi e prendere una foto a caso. Una qualsiasi, davvero. In mezzo alla pioggia di commenti è facilissimo trovare dei cuori neri e blu, gente che chiede un suo ritorno e gente che addirittura è sicurissima che un giorno il marocchino tornerà all’Inter. Difficile da credere ora, considerando quanti soldi ha sborsato il Psg per prenderlo dall’Inter e l’ingente ingaggio che percepisce il giocatore. Ma non servono soldi per sognare.

Come sognare hanno fatto quelle parole urlate in video da Hakimi dopo la vittoria del Marocco sulla Spagna. “Forza Inter, sempre!”. Quella nerazzurra è una piazza importante, severa, pretenziosa. Ma anche calda, che sa come far sentire amati i giocatori che in campo danno tutto.

Caro Achraf, si libera un posto a destra se parte Dumfries

L’Inter e Hakimi hanno mantenuto un legame speciale, nonostante l’operazione di mercato che ha visto il marocchino lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione. I tifosi, se potessero, oggi venderebbero tutta la squadra pur di rivederlo correre con la loro maglia.

Ora sulla fascia destra dell’Inter c’è Denzel Dumfries, che dopo una prima ottima annata con Simone Inzaghi, nella stagione corrente a parte il gol nella prima di campionato contro il Lecce (pesantissimo, certo) non ha convinto più di tanto. L’olandese è tornato ad Appiano dopo un Mondiale giocato al massimo delle sue possibilità, dove si è distinto in particolar modo contro l’Australia con due assist, un gol e un salvataggio sulla linea.

Il suo valore di mercato è aumentato, e su di lui ci sono gli occhi delle inglesi, in particolar modo del Chelsea che problemi economici non ne ha di certo. Chissà che non possa ingolosire l’Inter, e lo stesso giocatore, con una bella proposta a giugno. E a quel punto l’Inter avrebbe bisogno di un esterno destro di centrocampo. Hakimi, pensaci…