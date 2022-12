Pimenta spaventa l’Inter: parole chiare sull’addio di Dumfries

Il noto agente Rafaela Pimenta ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il suo assistito Denzel Dumfries, esterno in forza all’Inter

Mancano due partite alla conclusione degli ottavi di finale del Mondiale. Tra le Nazionali già qualificate ai quarti abbiamo la temibile Olanda guidata da Louis van Gaal, che si è conquistata il passaggio del turno grazie al netto successo ai danni degli Stati Uniti targati Berhalter. Partita alquanto convincente da parte degli Orange, i quali ora se la vedranno faccia a faccia con l’Argentina di Lionel Messi.

Va assolutamente sottolineata, inoltre, la prestazione sontuosa messa in scena da Denzel Dumfries. L’esterno destro di proprietà dell’Inter è stato a dir poco decisivo contro gli USA, realizzando due assist ed un gol. Non a caso, è stato anche nominato MVP del match, a dimostrazione di quanto abbia inciso positivamente. Parliamo, d’altronde, di un calciatore dalle qualità non indifferenti, che lo hanno portato a diventare uno dei punti fissi dello scacchiere di mister Simone Inzaghi. In più occasioni, infatti, l’ex PSV Eindhoven è risultato decisivo, anche in sfide di cartello.

Tra l’altro, si tratta di un classe ’96 (compirà 27 anni il prossimo 18 aprile), perciò può giocare a livelli elevati ancora per diverse stagioni. Nonostante ciò, la sua permanenza in quel di Milano appare tutt’altro che scontata e bisogna tenere in considerazione il concreto interesse del Chelsea nei confronti del laterale olandese, il cui contratto è in scadenza giugno 2025.

Inter e Juventus, Pogba-Dumfries: doppio annuncio di Pimenta

A proposito di una possibile partenza di Dumfries, sono arrivate da poco le parole del suo agente Rafaela Pimenta: “I giocatori che vanno in Nazionale sono già conosciuti. Ma c’è sempre il peso del Mondiale – ha dichiarato Pimenta a ‘Sky’ -. La sorpresa è quello che farà lì e davvero può cambiare tutto. Mi auguro che il valore di Dumfries non si sia alzato, perché sennò diventerà più difficile venderlo“.

Il noto avvocato, poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul centrocampista della Juventus Paul Pogba: “È pronto a tornare in campo, pensa solo a quello. Non gli ho chiesto come sta vivendo il Mondiale, perché fa male al cuore. Ma penso che la stia vivendo in maniera intensa. Tifa Francia e vorrebbe essere lì con i suoi compagni“.