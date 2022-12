Vlahovic e Pogba le spine di Allegri. Chiesa cambia ruolo

La Juventus prepara il ritorno ufficiale in campo alla Continassa. Vlahovic e Pogba tengono in ansia Allegri, mentre Chiesa sarà il nuovo ‘acquisto’ per la seconda parte di stagione

Si vede anche Paul Pogba alla Continassa durante l’allenamento mattutino della Juventus aperto al pubblico e alla stampa.

Il centrocampista francese è comparso sul campo nella seconda parte della seduta, salutando la dirigenza e anticipando di qualche minuto l’ingresso dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli, quest’ultimo in compagnia del Football Director Cherubini. Al pari di Cuadrado, il ‘Polpo’ continua a lavorare lontano dal gruppo e a svolgere allenamenti personalizzati in vista del ritorno in campo. Massimiliano Allegri e lo staff medico non vogliono correre rischi ed evitare ricadute al ginocchio operato a settembre, con Pogba che potrebbe riprendere confidenza con il gruppo tra una quindicina di giorni. Da scartare o comunque molto complicato che l’ex Manchester United sia già pronto per il ritorno ufficiale in campo della Juve, fissato il 4 gennaio in campionato nella trasferta contro la Cremonese. Sarà un ritorno graduale in campo, probabilmente a partire dalla metà di gennaio.

Juventus, rebus Vlahovic: esami per il bomber serbo

Anche Dusan Vlahovic continua a non far dormire sonno tranquilli ad Allegri, con il centravanti serbo rientrato lunedì a Torino dopo la parentesi al Mondiale con la sua Nazionale.

L’ex Fiorentina si è sottoposto in mattinata ad alcuni controlli al J-Medical per fare un punto sul proprio stato fisico, considerando l’infiammazione pubalgica che lo affligge ormai da diverse settimane. Nelle prossime ore si capirà di più sulle condizioni del 22enne bomber e se potrà riaggregarsi subito ai compagni alla Continassa, o svolgere degli allenamenti individuali prima del rientro completo in gruppo. Vlahovic ha saltato diverse gare prima della sosta per la Coppa del Mondo, giocando a singhiozzo anche con la Serbia nella rassegna in Qatar.

Allegri incrocia le dita e in attesa anche del rientro di Milik e degli altri nazionali, sperimenta nuove soluzioni in allenamento. Nella partitella di oggi l’allenatore bianconero ha schierato Federico Chiesa in coppia in attacco con Kean, prima di spostare il numero 7 a sinistra come quinto di centrocampo. Il classe ’97, che ha lasciato precauzionalmente il campo poco prima della fine della seduta per un duro colpo alla caviglia, può essere considerato come un valore aggiunto e a tutti gli effetti nuovo ‘acquisto’ per la seconda parte di stagione, permettendo ad Allegri diverse varianti tattiche in campo.