C’è anche Agnelli alla Continassa: spavento per Chiesa

La Juventus si è ritrovata al centro di allenamento: momento di paura per l’esterno italiano. Ecco cosa è successo

Allenamento aperto al pubblico e alla stampa questa mattina alla Continassa per la Juventus.

Seduta a gruppo ridotto per Massimiliano Allegri, vista l’assenza dei nazionali impegnati al Mondiale e che torneranno alla spicciolata nei prossimi giorni ad allenarsi con il resto della squadra. Sempre assenti Pogba e Cuadrado, che hanno continuato nel lavoro personalizzato. Il centrocampista francese ha assistito da bordocampo alla seconda parte dell’allenamento dei compagni. A Torino è rientrato nel frattempo Dusan Vlahovic dopo la parentesi Mondiale, con il centravanti serbo che in mattinata si è sottoposto a dei controlli al J-Medical per verificare le sue condizioni vista l’infiammazione pubalgia che lo attanaglia ormai da diverso tempo.

Juventus, paura per Chiesa: ecco cosa è successo

Piccolo spavento al JTC per Federico Chiesa, falciato da Barbieri durante partitella. Il numero 7 lanciato a rete viene atterrato con un duro intervento dal giovane compagno e resta a terra dolorante, prima di rialzarsi zoppicando. Allarme fortunatamente rientrato qualche minuto più tardi, con l’ex Fiorentina tornato regolarmente in campo per continuare l’allenamento. Colpo alla caviglia per il nazionale azzurro, uscito successivamente a scopo precauzionale pochi minuti prima della fine dell’allenamento. Chiesa prima di uscire ha salutato il Ds Cherubini e l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, anche lui presente per una piccola parte della seduta a bordocampo. Nella partitella contro una formazione mista Primavera/NextGen, il classe ’97 è stato schierato da Allegri seconda punta al fianco di Kean, per poi spostarsi largo a sinistra come quinto di centrocampo.