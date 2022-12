Al Milan il tempo è scaduto: così a gennaio cambia tutto

Inizia l’avventura a Dubai, con la prima amichevole contro l’Arsenal: ecco i giocatori chiamati a dare risposte

Ormai da qualche giorno il Milan di Stefano Pioli è a Dubai. I rossoneri hanno iniziato a lavorare sodo in vista della ripresa del campionato. Si tornerà i a giocare a Salerno, il prossimo 4 gennaio, ma nel frattempo Tonali e compagni disputeranno una serie di amichevoli di prestigio per farsi trovare pronti per un 2023 davvero ricco di impegni.

Dopo la sgambata contro il Lumezzane, il Milan giocherà oggi contro l’Arsenal. Una sfida non certo facile per una squadra che deve fare i conti ancora con diverse assenze. Oltre agli infortunati Calabria, Maignan, Ibrahimovic e Florenzi, che stanno per tornare, Pioli non potrà chiaramente contare sui giocatori che hanno disputato (e che stanno disputando) i Mondiali.

Il match di oggi pomeriggio sarà comunque importante per mettere minuti nelle gambe e per vedere all’opera quei calciatori che fino a questo momento non hanno convinto.

Stefano Pioli cerca risposte soprattutto da Divock Origi, che ha fin qui segnato solamente un gol, contro il Monza. Davvero troppo poco per quel giocatore che avrebbe dovuto essere un co-titolare di Olivier Giroud. Dicembre, in amichevole, e poi gennaio, con le prime partite ufficiali, dovranno essere inevitabilmente i suoi mesi per prendersi il Milan. I rossoneri credono ancora nell’ex Liverpool ma il tempo è praticamente scaduto. Servono prove convincenti per non tornare subito sul mercato.

Calciomercato Milan, i giovani si giocano il futuro: il punto

E’ un investimento più a lungo termine, invece, quello di Yacine Adli, che non ha trovato spazio nella prima parte di stagione. Titolare solamente una volta, contro il Verona, senza però incidere. E’ stato l’unico a far bene contro il Lumezzane, l’Arsenal e poi il Liverpool per spingere Pioli a puntare con più convinzione su di lui.

Le due amichevoli potrebbero spazzare via le voci che vorrebbero l’ex Bordeaux in prestito per sei mesi: ci sono Cremonese e Sampdoria ma la decisione spetterà al calciatore.

I tifosi si augurano possa trovare sempre più spazio, come Vranckx. Il belga, nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, ha dimostrato in pochi minuti che può essere utile alla causa. Può fare sia il mediano che ricoprire uno dei tre posti sulla trequarti. Lui si gioca il riscatto (sui 12 milioni di euro). E’ evidente dunque che dicembre con le tre amichevoli può dire tanto anche in ottica mercato. Se Pioli dovesse ricevere le giuste risposte si guarderebbe a gennaio in maniera diversa. Occhi puntati chiaramente anche su Thiaw e Lazetic, che hanno una grande voglia di sorprendere.