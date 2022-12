“Ho recuperato”: il Milan lo riabbraccia, il punto sugli infortunati

C’è l’annuncio del calciatore. I rossoneri possono sorridere: ecco quando rientrano i giocatori infortunati

Le vacanze invernali sono ormai finite da un po’ e anche in casa Milan si è tornati a sudare. Dopo averlo fatto per qualche giorno a Milanello, la squadra di Stefano Pioli è volata a Dubai per allenarsi al caldo e giocare due amichevoli di prestigio, contro Arsenal e Liverpool.

Sarà l’occasione per rivedere in campo Alexis Saelemaekers, il primo a uscire dalla lunga lista degli indisponibili. Una lista che comprende ancora Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Mike Maignan e Davide Calabria. Il prossimo a rientrare in gruppo sarà propio il capitano, che oggi ha corso sul campo.

E’ evidente che il suo ritorno è davvero vicino. E’ stato lo stesso calciatore, intervenuto a Sky Sport, ha confermarlo: “Ho recuperato dall’infortunio – afferma il capitano -. Non mi aspettavo un inizio di stagione così lungo e nemmeno un Napoli così forte: i partenopei stanno facendo un campionato incredibile. Gennaio sarà un mese fondamentale perché loro hanno molti scontri diretti. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile dello scorso anno. Champions? Il Tottenham è più avanti di noi a livello europeo, ma noi vogliamo andare avanti e non vediamo l’ora di affrontarli”.

Davide Calabria, dunque, si farà trovare pronto per la prima partita ufficiale, in programma il prossimo 4 gennaio. L’augurio di Pioli e di tutto il suo staff è di recuperare altre pedine per la ripresa.

Milan, Maignan e Ibra scaldano i motori: ecco quando rientrano

Mike Maignan non è ancora rientra in gruppo e non è in programma che giochi a Dubai. Il club rossonero non vuole rischiare nuovi infortuni e non ha alcuna intenzione di forzare la mano. L’idea è quella di rivederlo in campo contro il Psv, il prossimo 30 dicembre.

Non ci saranno per la prima partita del 2023, invece, Florenzi e Ibrahimovic. Per lo svedese qualcuno aveva ipotizzato un rientro immediato ma così non sarà. Non c’è ancora una scaletta precisa ma sta aumentando i carichi: l’obiettivo è rientrare a fine gennaio per poter essere a disposizione per la Champions League. In questi ultimi giorni hanno lavorato a parte anche Messias e Brahim Diaz ma non sono situazioni che preoccupano.