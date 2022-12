Non lo regaleranno alla Juventus: c’è l’incontro

Novità importanti su un obiettivo di mercato della Juventus: incontro e scenari definiti, fatto il prezzo per gennaio

Quanto accaduto nelle ultime settimane ha radicalmente modificato gli scenari per la Juventus. Di sicuro a breve termine, con il club impegnato nella ricostruzione con la nomina della nuova dirigenza e con conti da mettere a posto, con la spada di Damocle dei verdetti della giustizia ordinaria e sportiva che potrebbe colpire i bianconeri nei prossimi mesi.

Va da sé che in questa situazione, la Juventus non potrà permettersi spese folli a gennaio. Ma i bianconeri, di sicuro, qualcosa faranno. Cercando movimenti oculati dal punto di vista finanziario, ma qualche operazione in entrata, per regalare innesti funzionali ad Allegri, è da mettere in conto. Il tecnico livornese e Federico Cherubini sono rimasti al loro posto, per garantire la continuità dell’area sportiva, in una stagione da condurre in porto nel miglior modo possibile. La classifica in Serie A è stata rimessa in piedi, quanto meno per la zona Champions. Il sogno è provare a tornare in corsa anche per lo scudetto, puntando sul recupero a pieno regime degli infortunati di lungo corso e su ingressi in squadra che possano servire ad aumentare le alternative in zone di campo dove ce n’è bisogno.

Juventus, la Roma decide il futuro di Karsdorp: prezzo fissato e formula scelta

Uno dei nomi più caldi in tal senso rimane quello di Rick Karsdorp. Il laterale olandese può essere un’occasione da cogliere, vista la rottura che alla Roma si è consumata tra lui e Mourinho. In tal senso, ci sono evoluzioni interessanti da monitorare.

Dopo la ‘fuga’, a novembre, in Olanda, Karsdorp ritorna oggi a Trigoria. Prima dell’allenamento, il confronto dell’olandese con Mourinho e con Tiago Pinto. Difficile vedere il giocatore prendere parte al prossimo ritiro in Portogallo, vista la situazione assai delicata che si è creata. Karsdorp potrebbe rimanere ad allenarsi a Roma, in attesa di una proposta. I giallorossi vorrebbero una cessione a titolo definitivo, o un prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici, per un importo totale di 10-12 milioni di euro. La Juventus continua a pensarci, occhio agli intrecci con la Roma che potrebbero riguardare anche Bellerin e Odriozola. Ma i bianconeri dovranno fare i conti anche con la concorrenza di Newcastle, Lione e Marsiglia.