Firma vicina, annuncio del ds: la Juve è spiazzata

Il direttore sportivo lo allontana dall’Italia e dal club bianconero. Ecco le dichiarazioni del dirigente che disegnano un altro scenario

Mettere a segno colpi a parametro zero è diventato sempre più un’abitudine per i grandi club europei. Abbiamo visto soprattutto Psg e Barcellona acquistare giocatori importanti in questa maniera: due estati fa i francesi si portarono a casa, tra gli altri Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma. I blaugrana a giugno hanno, invece, messo le mani su Franck Kessie.

Il colpo a zero è comunque una pratica molto adottata anche in Serie A: Dybala alla Roma e Pogba alla Juventus, ad esempio, sono stati due degli affari più importanti dell’ultima sessione di calciomercato. Appare dunque un dovere guardare a quei calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Ce ne sono molti davvero interessanti.

Tra questi c’è sicuramente Obite EvanN’Dicka. Il difensore centrale classe 1999 si è messo in mostra con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Ha giocato una stagione importante, vincendo l‘Europa League da protagonista. Ha attirato così le attenzione dei grandi club.

La scorsa estate ci ha provato il Milan. Dopo aver perso Sven Botman ha pensato a N’Dicka ma l’affare non è andato in porto, con il Diavolo che ha così deciso di virare su Thiaw dello Schalke 04. In estate il francese può certamente essere ancora un’idea per il Diavolo, anche perché bisogna guardare al dopo Simon Kjaer.

Calciomercato Milan e Juve, futuro N’Dicka: parla il ds dell’Eintracht

Ora, però, il Milan non è l’unica squadra sulle sue tracce. In Italia, ad esempio, oltre ai rossoneri piace parecchio anche a Roma e Juventus. Può dire addio alla Germania per una cifra vicina agli 8-9 milioni di euro già durante il calciomercato di gennaio.

Attenzione, chiaramente, alla pista inglese, con i club di Premier sempre pronti a mettere sul piatto tanti soldi. Ma c’è anche un’altra possibilità. L’Eintracht Francoforte, infatti, non ha ancora perso le speranze di vedere rinnovare N’Dicka. Il direttore sportivo, Markus Krösche, intervenuto ai microfoni della Bild, ha fatto capire di crederci ancora: “Siamo ancora in trattative con lui – afferma il Ds del club tedesco -. Si può già immaginare una sua permanenza a Francoforte”.