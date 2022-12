La crisi non ferma Inter e Juve: Spalletti in ansia per il gioiello

Juventus e Inter vedono nel Napoli la grande rivale per lo scudetto anche nei prossimi anni: tentativo per il gioiello di Spalletti

Mentre il Mondiale sta entrando nella sua fase finale, si inizia ad intravedere il ritorno della Serie A. Insieme al campionato, tornerà anche la grande rivelazione di questa stagione: il Napoli di Luciano Spalletti.

Ad inseguire i partenopei ci saranno il Milan di Stefano Pioli, la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi. Servirà una grandissima seconda parte di stagione per riuscire a recuperare terreno sul Napoli, dopo che ha creato il vuoto prima dei Mondiali. Anche nei prossimi anni il club campano sembra essere una certezza per la corsa scudetto, così le big italiane stanno elaborando delle strategie per annichilirlo. Una di queste prevederebbe l’acquisto del gioiello di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, Juve e Inter su Kim Min-Jae | Spalletti preoccupato

Tra le grandi rivelazione della prima parte di stagione, oltre all’impatto di Kvicha Kvaratskhelia col calcio italiano, c’è sicuramente Kim Min-Jae. Arrivato a Napoli con il compito impossibile di sostituire Kalidou Koulibaly, il coreano ha conquistato tutti.

Kim ha dimostrato di essere un grande difensore, capace di fare la differenza in Serie A ed in Europa. Non c’è da sorprendersi, quindi, che diversi club avrebbero messo gli occhi sul difensore di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, Inter e Juventus starebbero monitorando la situazione di Kim Min-Jae, valutando un’offerta per il prossimo mercato.

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it ad inizio dicembre, anche grandi club come PSG, United e Real Madrid avrebbero messo nel mirino il centrale coreano. Lo sa bene anche il Napoli, che adesso si trova in casa un autentico tesoro a livello economico. Ancora una volta, il lavoro di scouting da parte di Cristiano Giuntoli e quello sul campo di Luciano Spalletti possono permettere al club partenopeo di mettere a bilancio una grande plusvalenza in caso di cessione.