Conte irrompe dopo l’exploit dei Mondiali: game over Inter e Juve

Uno dei calciatori che più ha brillato in Qatar fino a questo momento è entrato nel mirino del Tottenham

Dopo aver ‘scippato’ Ivan Perisic a costo zero la scorsa estate all’Inter, Antonio Conte sta per tentare di rovinare i piani del club nerazzurro in vista della prossima sessione di calciomercato. L’allenatore leccese, infatti, sta programmando insieme al ds Fabio Paratici uno colpo suggerito dalle prestazioni dell’ultimo Mondiale.

Una coppa del mondo che sino a questo momento ha riservato numerose sorprese, sia in termini di collettivo che di individualità. In pochi, ad esempio, avrebbero mai immaginato che il Marocco potesse riuscire nell’impresa di arrivare in semifinale, mandando a casa la Spagna ‘giochista’ di Luis Enrique e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Sfruttando la vetrina del Mondiale, diversi calciatori della selezione nordafricana si stanno mettendo particolarmente in evidenza. Tra questi, ad esempio, impossibile non menzionare Hakim Ziyech, esterno che potrebbe lasciare il Chelsea il prossimo gennaio dopo le ultime difficoltà incontrate con i ‘Blues’. Ma non solo, perché a lasciare a bocca aperta è stato soprattutto Sofyan Amrabat, instancabile centrocampista della Fiorentina e assoluto trascinatore della mediana del Marocco.

Calciomercato Inter, Conte piomba su Amrabat: asta totale

Nei giorni scorsi, a tal proposito, dalla Francia si è parlato di un nuovo interesse da parte dell’Inter nei confronti di Amrabat. Il club nerazzurro era già stato parecchio vicino al centrocampista ai tempi del Verona, poco prima del trasferimento in maglia viola.

Oltre ai nerazzurri, era stato registrato anche l’interesse del Liverpool, mentre più di recente si è parlato di insidia Juventus per i milanesi. La formazione allenata da Klopp potrebbe infatti perdere a costo zero Naby Keita al termine della stagione e starebbe cercando un sostituto. Secondo quanto aggiunto da ’90min’, su Amrabat sarebbe piombato pure il Tottenham di Antonio Conte. Non è la prima volta che gli ‘Spurs’ vengono accostati al centrocampista della Fiorentina, già avvicinato nell’inverno del 2022 prima dell’acquisto di Bentancur. Adesso, secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, l’allenatore leccese vorrebbe ripartire all’assalto del marocchino in vista della sessione di mercato del prossimo gennaio.