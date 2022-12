Paredes flop totale: la Juventus replica gli affari Chiesa e Vlahovic

Leandro Paredes sta deludendo anche con l’Argentina dopo una prima parte di stagione da dimenticare con la Juventus. Il club bianconero mette nel mirino un protagonista di Qatar 2022 per il centrocampo

Il Marocco fa la storia e stacca il pass per le semifinali del Mondiale dopo la vittoria per 1-0 sul Portogallo di un Cristiano Ronaldo che saluta in lacrime il Qatar.

Per la prima volta una nazionale africana entra fra le prime quattro della Coppa del Mondo e adesso si giocherà la finalissima di Doha nello scontro di mercoledì contro i campioni uscenti della Francia, vittoriosa sull’Inghilterra nel big match dei quarti. En-Nesyri ha deciso con un gol nel primo tempo la gara contro il Portogallo, ma a trascinare la formazione di Regragui oltre alla sorpresa Ounahi ci ha pensato il solito Sofyan Amrabat. Altra prestazione da leccarsi i baffi per il regista della Fiorentina, che si candida a conquistare la statuetta come miglior centrocampista del Mondiale. Il giocatore viola sta giocando un torneo ad altissimi livelli e nel corso delle ultime settimane ha attirato l’interesse di diverse compagini tra Serie A ed estero. Juventus e Inter guardano con interesse ad Amrabat, mentre il Milan potrebbe fiondarsi sul marocchino in caso di fumata nera per il rinnovo di Bennacer. E dall’Inghilterra arrivano ulteriori conferme sulla corte del Liverpool dell’estimatore Klopp.

Calciomercato Juventus, tentazione Amrabat con l’addio di Paredes e Rabiot

L’ex Verona è sotto contratto fino al 2024 (con opzione per un ulteriore anno) con la Fiorentina, che difficilmente si priverà del suo gioiello a stagione in corso.

La valutazione di Amrabat è lievitata fino a sfiorare i 30 milioni di euro dopo la vetrina mondiale e il sodalizio gigliato punta a confermare il centrocampista alla corte di Italiano almeno fino a giugno. Non sarà facile però per il patron Commisso resistere alle allettanti offerte che arriveranno già gennaio, mentre in estate potrebbe essere la Juventus a farsi sotto per il cartellino del classe ’96 nato in Olanda. Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera stanno tendendo d’occhio le prestazioni di Amrabat, che dopo una prima parte di stagione positiva con la maglia della Fiorentina è letteralmente esploso nella rassegna iridata in Qatar. Con Rabiot e Paredes in bilico potrebbero esserci grosse novità nel centrocampo della ‘Vecchia Signora’ il prossimo giugno, con il 26enne nazionale marocchino che è uno dei profili sotto la lente d’ingrandimento degli uomini mercato della Continassa.

La strada per il rinnovo del francese è tutta in salita, mentre l’argentino ex PSG ha deluso finora sia a Torino che in Nazionale con la Juve sta valutando la possibilità di non riscattarlo dal Paris Saint-Germain. Riscatto fissato complessivamente a circa 28 milioni di euro, somma che il club bianconero potrebbe a quel punto investire per il colpo Amrabat, pescando ancora una volta in casa Fiorentina dopo gli affari Chiesa e Vlahovic. Inoltre l’alfiere del Marocco avrebbe un impatto molto più basso sul bilancio, considerando l’ingaggio decisamente inferiore rispetto ai 7 milioni di euro che percepisce attualmente Paredes sotto la Mole.