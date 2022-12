Il Mondiale e Skriniar lo portano via: 43 milioni e plusvalenza record

Vetrina mondiale per il big dell’Inter: Marotta potrebbe sacrificarlo in estate e incassare una plusvalenza record da 43 milioni di euro

E’ ancora viva per l’Olanda la delusione per l’eliminazione dai Mondiali in Qatar per mano dell’Argentina. La selezione orange si è dovuta arrendere ai calci di rigore a Messi e compagni, dopo una rimonta pazzesca sotto di due reti nei tempi regolamentari.

Mastica amaro Denzel Dumfries, tra i più nervosi nel concitato finale del match dei quarti al cospetto dell’Albiceleste. Prestazione sottotono per il laterale dell’Inter, infuriato al termine della lotteria dei rigori ed espulso dall’arbitro per la rissa con i giocatori argentini. L’ex PSV Eindhoven non è riuscito a fare la differenza come nella gara contro gli Stati Uniti, dove oltre ad andare a segno aveva fornito anche due assist decisivi. Oltre al danno pure la beffa, con il giocatore nerazzurro uscito acciaccato dalla partita e che dovrà restare ai box per circa dieci giorni. Sicuramente non una buona notizia per Simone Inzaghi, che rischia di non averlo al meglio della condizione per la fondamentale sfida con il Napoli alla ripresa del campionato.

Calciomercato Inter, Dumfries sacrificato eccellente: Marotta a caccia del sostituto

Dumfries tiene comunque banco anche per i rumors di mercato che lo vogliono lontano da Appiano Gentile tra gennaio e giugno.

Assai improbabile che Marotta e Ausilio si privino dell’olandese già nella finestra invernale, mentre per la prossima estate il 26enne laterale nato a Rotterdam potrebbe essere il sacrificato eccellente sull’altare del bilancio. Il presidente Zhang ha dato mandato alla dirigenza di registrare un attivo da 50-60 milioni di euro entro il 30 giugno e, in caso di firma sul rinnovo di Skriniar, il big destinato alla partenza diventerebbe proprio Dumfries. La vetrina mondiale ha riacceso i riflettori sull’esterno destro che ha diversi estimatori in Premier League, Tottenham e Chelsea in particolare. Proprio i ‘Blues’ già lo scorso luglio – senza successo – avevano cercato con insistenza di portare a Londra il nazionale orange. Dumfries sta vivendo una stagione tra alti e bassi, con l’Inter che per una cifra importante sarebbe disposta a sacrificarlo. Marotta per un assegno da 50 milioni di euro darebbe il via libera all’addio dell’olandese, mettendo a bilancio anche una plusvalenza di circa 43 milioni di euro.

Dumfries era sbarcato a Milano per oltre 13 milioni per raccogliere la pesante eredità di Hakimi e a fine stagione sarà a bilancio intorno ai 7 milioni di euro. Sull’eventuale sostituto la dirigenza di Viale della Liberazione tiene d’occhio la situazione di Cuadrado in uscita dalla Juventus, anche se il colombiano chiede un ingaggio fuori portata per i nerazzurri. A questo punto l’Inter, oltre alla riconferma di Darmian, potrebbe puntare a destra sul riscatto di Bellanova fissato a 10 milioni, altrimenti dare la caccia sul mercato a un profilo di prospettiva ma già pronto per determinati palcoscenici, a costi comunque contenuti.