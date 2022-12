La verità su Modric in Serie A: annuncio in diretta

Luka Modric continua a trascinare la sua Croazia, suggestione Serie A per l’ex Pallone d’Oro: le reali possibilità di vederlo in Italia

E’ stato un protagonista assoluto a Russia 2018, portando la Croazia fino alla finale, e anche per questo, oltre alle gesta con il Real Madrid, guadagnandosi il Pallone d’Oro. Anche in Qatar, si sta ripetendo, dispensando calcio. Luka Modric non tradisce mai.

Il regista croato ha lasciato il segno anche nel successo della sua nazionale ai quarti di finale contro il Brasile, una delle più grandi sorprese del torneo. Fuori una delle favorite assolute, adesso i croati possono non porsi più limiti: in vista, la semifinale contro l’Argentina, martedì, in una riedizione di un match che era andato in scena già quattro anni fa, nei gironi. Modric segnò uno dei tre gol di una clamorosa vittoria per i suoi e sogna di ripetersi. Intanto, dopo l’estate 2018, nella quale avrebbe potuto finire all’Inter, si torna a sognare di vederlo in Serie A. A TV Play, Enrico Camelio ha svelato che Mourinho avrebbe parlato con Modric per un suo possibile trasferimento alla Roma.

Viviano a TV Play su Modric: “Spero venga alla Roma ma ho dei dubbi”

Sempre a TV Play, del tema ha parlato Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk in Turchia. L’estremo difensore ha avanzato delle perplessità, ampliando la sua riflessione all’operato di mercato delle squadre italiane.

“Spero che venga alla Roma e che i Friedkin possano riuscire a prenderlo, ma ho qualche dubbio – ha dichiarato – Penso che però quello che le squadre italiane dovrebbero provare a fare, è prendere in anticipo i futuri Enzo Fernandez. Oggi, in Italia ci sono poche squadre che hanno il coraggio di investire 12 milioni di euro per un giovane”. Viviano ha poi parlato delle prestazioni di Brasile e Argentina: “Non penso di possa parlare di flop per il Brasile, la partita l’ha fatta. Certo sono oltre vent’anni che non vincono un Mondiale, i campioni li hanno davanti, dietro manca qualcosa. L’Argentina la sta trascinando Messi. E’ per questo che Dybala non gioca, occuperebbe le stesse zone di campo. Scaloni avrebbe dovuto portare un giocatore con caratteristiche diverse”.