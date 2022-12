‘Bomba’ Modric in Serie A: “Ha parlato con lui”

Il fuoriclasse croato, ora al Mondiale con la sua Nazionale, ha il contratto col Real Madrid che scade alla fine di questa stagione

Quando Modric appenderà le scarpette al chiodo, per il calcio sarà un giorno di grande lutto. Il fuoriclasse croato è stato ed è uno dei migliori calciatori degli ultimi venti anni, uno dei migliori registi in assoluto di tutta la storia di questo sport. Ce lo stiamo godendo ancora un po’ al Mondiale in Qatar, ce lo godremo da lontano da gennaio a giugno con il Real Madrid con il quale ha vinto tutto e di più in oltre dieci anni. Compreso il Pallone d’Oro nel 2018.

A settembre ha festeggiato 37 primavere, e questo significa che – purtroppo – il traguardo è vicino. Modric potrebbe decidere di ritirarsi a fine annata, oppure di giocare almeno un’altra stagione a grandissimo livello, rinnovando il contratto in scadenza a giugno. Ma esiste anche la possibilità che possa optare per una nuova e ultima avventura altrove, per poi chiudere la sua gloriosa carriera. In tal caso occhio anche alla Serie A, ‘annusata’ nell’estate 2018: si promise all’Inter, pensando che Perez lo avrebbe lasciato andar via in base a una vecchia promessa legata alla conquista della Champions; invece non fu così e l’operazione nemmeno ebbe inizio.

Il classe ’85 è così rimasto in maglia ‘Merengues’, continuando a vincere da protagonista. Centrocampista moderno, che riesce a vedere quello che gli altri nemmeno intravedono, il capitano della Croazia è il calciatore che ogni allenatore vorrebbe nella sua squadra. Chiedere a José Mourinho, che ha avuto la fortuna di averlo nel suo terzo e ultimo anno alla guida del Madrid e che ora forse lo vorrebbe nella sua Roma.

Calciomercato Roma, ‘sogno’ Modric: “Mourinho ha parlato con lui”

Come rivelato da Enrico Camelio a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, “Abbiamo saputo che Mourinho ha fatto una chiacchiera con Modric. Il procuratore è lo stesso di Matic”.

“Non ho capito perché potrebbe essere buono per il Real Madrid e non per la Roma – ha aggiunto Camelio rispondendo a chi non ritiene il croato, considerata l’età molto avanzata, funzionale al ‘progetto’ giallorosso – Io Modric alla Roma lo farei immediatamente“.