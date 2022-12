Milan, che dietrofront: non arriva più

Svolta a sorpresa negli scenari di mercato del Milan: dietrofront inatteso per i rossoneri, salta il colpo per gennaio

Dopo i primi giorni di allenamento a Milanello, il Milan si prepara a partire per il ritiro di Dubai. Al via, negli Emirati, a partire da domenica fino al 20 dicembre, la seconda fase di preparazione della ripartenza stagionale.

Un ritiro in cui il Milan testerà la sua condizione con avversari di prestigio, con le amichevoli previste contro Arsenal e Liverpool. Terranno banco, inevitabilmente, anche i discorsi di mercato. Innanzitutto quello del rinnovo di Rafael Leao, che, se il Portogallo dovesse vincere oggi con il Marocco nel quarto di finale dei Mondiali, potrebbe essere ancora in zona, con Maldini e Massara pronti a una visita di cortesia. E poi, quello dei possibili acquisti, a cui la dirigenza sta pensando per rinforzarsi in maniera adeguata. Il 2023 proporrà subito al Diavolo sfide da non sbagliare. Occorre vincere il più possibile per rilanciare la corsa scudetto, andando a caccia di un Napoli fin qui imprendibile, e tentare di fare strada nelle coppe. Gennaio è vicino, sia sul campo che sul mercato, e il Milan vuole farsi trovare pronto. Ma ci sono novità importanti in questo senso, con un colpo per la sessione invernale che sembrerebbe allontanarsi, visti i risvolti delle ultime ore.

Milan, Ziyech chiede troppo: ma anche Pioli dice di no

Il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Hakim Ziyech, in predicato di lasciare il Chelsea. Dai londinesi, sono arrivate aperture ad una operazione in prestito. Ma le grandi prestazioni al Mondiale in Qatar con la maglia del Marocco, che oggi si gioca il passaggio a una storica semifinale, alzerebbero l’asticella delle pretese contrattuali del giocatore, che vorrebbe spingersi a un ingaggio da 8 milioni di euro.

Cifra fuori dalla portata del club, che però, stando alle indicazioni di Stefano Pioli, potrebbe anche fare a meno del giocatore. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la squadra sarebbe già abbastanza competitiva così com’è per tentare la rimonta scudetto. Una alternativa a Ziyech, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbe essere Teté del Brighton.