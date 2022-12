Giroud non basta: è brasiliano il nuovo bomber di Pioli

Caccia ad un nuovo centravanti per il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un giovane attaccante che possa affiancare il francese

Olivier Giroud non smette di stupire. L’attaccante francese è uno dei protagonisti della nazionale allenata da Didier Deschamps, che è approdata ai quarti di finale del Mondiale.

Sono arrivati i gol di Mbappe ma il bomber del Milan non è stato da meno. Il numero nove ha sfruttato al meglio, l’indisponibilità di Karim Benzema: si è fatto trovare pronto realizzando una doppietta contro l’Australia, poi è arrivato il gol decisivo contro la Polonia, agli ottavi di finale. Tre reti che hanno permesso a Giroud di entrare nella storia, diventando il francese con più gol in nazionale. Nessuno come lui.

Pioli non vede l’ora di riabbracciarlo, il Milan ripartirà da lui. Il contratto scade il prossimo 30 giugno ma le parti hanno tutta l’intenzione di andare avanti insieme. Una volta terminato il Mondiale, si avrà modo per incontrarsi e raggiungere un accordo. L’entourage di Giroud è in attesa di un’offerta ufficiale, che non tarderà ad arrivare.

Giroud, dunque, guiderà l’attacco anche della prossima stagione. La voglia di vincere è tanta e non ha alcuna intenzione di mollare. Anche Zlatan Ibrahimovic vuole dare il suo contributo in questa stagione. Tornerà a fine gennaio, non prima, per essere ancora decisivo. Poi chissà… se le gambe dovessero rispondere bene non si potrebbe escludere un suo futuro ancora in campo.

Senza Giroud e Ibrahimovic, però, questi saranno inevitabilmente i giorni di Divock Origi. Il belga ha faticato nella prima parte di stagione e servono risposte concrete per non essere messo alla porta. Il Milan crede tanto nell’ex Liverpool e già da oggi contro il Lumezzane, anche se è solo un’amichevole, è chiamato a cambiare marcia.

Calciomercato Milan, occhi puntati in Portogallo

Se le risposte da parte di Origi non dovessero essere positive ma soprattutto Ibra decidesse di appendere gli scarpini al chiodo, un intervento sul mercato sarebbe inevitabile. I profili sul taccuino restano quelli di Okafor e Broja ma attenzione alle sorprese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in edicola stamani, il Milan sarebbe sulle tracce anche di Evanilson, 23enne brasiliano, oggi in forza al Porto. In questa stagione ha già realizzato 8 gol e 6 assist in 22 partite disputate.