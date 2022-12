Il caos Juve non li spaventa: vogliono Paratici dopo Marotta

L’amministratore delegato nerazzurro è stato al centro di una voce delle ultime ore che lo vedrebbe di ritorno alla Juve

Sta per volgere al termine la tournée a Malta dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro può dirsi assolutamente soddisfatto per quanto visto nelle due amichevoli disputate questa settimana: la prima contro la formazione locale del Gzira vinta per 6-1, mentre la seconda – decisamente più prestigiosa – chiusa con un rotondo 4-0 ai danni del Salisburgo.

Segnali estremamente positivi quelli raccolti da Inzaghi nell’ultima settimana, con una rosa orfana dei tanti nazionali dell’ultimo Mondiale e di qualche infortunato rimasto ad Appiano Gentile come Darmian e D’Ambrosio. Nel weekend, ad esempio, la squadra dovrebbe riabbracciare di ritorno a Milano sia Romelu Lukaku che André Onana, entrambi non soddisfatti della loro deludente avventura in Qatar con Belgio e Camerun per motivi diversi.

Fuori dal campo, invece, nella giornata di ieri sono venute fuori delle voci che riguardano Beppe Marotta. Secondo quanto scritto ‘Repubblica’, infatti, qualora la Juventus dovesse chiamare nei prossimi mesi l’amministratore delegato dell’Inter, il dirigente varesino non rimarrebbe indifferente dinnanzi all’ex club. Solamente un’ipotesi, questa, che allo stesso tempo si scontra con il nuovo contratto firmato dall’ad con i nerazzurri lo scorso febbraio fino al giugno 2025.

Calciomercato Inter, ‘scelto’ il sostituto di Marotta: Paratici vince il sondaggio

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti del canale telegram quale dirigente – qualora Marotta dovesse realmente salutare i nerazzurri a fine stagione – l’Inter dovrebbe mettere sotto contratto per rimpiazzare l’attuale amministratore delegato.

A trionfare all’interno del nostro sondaggio con un certo vantaggio rispetto alle altre alternative, è stato proprio un ex bianconero. Si tratta di Fabio Paratici, ex braccio destro di Marotta e attuale direttore sportivo del Tottenham di Antonio Conte. Il ds degli ‘Spurs’ è stato scelto dal 38% dei votanti, staccando sul podio sia Cristiano Giuntoli del Napoli al 20% e Igli Tare della Lazio al terzo posto con il 18%.

A seguire ecco Gianluca Petrachi con l’8%, Giovanni Carnevali del Sassuolo con il 7% e Federico Cherubini della Juventus con il 6% all’ultimo posto.