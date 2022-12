Ritorno Marotta alla Juventus: tutto vero, ecco come

La Juventus riflette sul futuro, tra le ipotesi quella di un clamoroso ritorno al passato: Marotta di nuovo in bianconero, gli scenari

Il futuro prossimo della Juventus resta pieno di incognite, dopo il ribaltone della scorsa settimana con le dimissioni del CDA e la fine dell’era Andrea Agnelli alla guida del club. Le prossime settimane vivranno sul filo di un equilibrio instabile, tra i nuovi scenari societari, ciò che potrà accadere in campo e gli sviluppi relativi alla giustizia ordinaria e sportiva.

Sul campo, la Juventus ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dovrà preparare la ripartenza in campionato a gennaio, cercando una difficile rimonta in classifica e provando a isolare la squadra da tutto ciò che potrebbe avvenire all’esterno. La Procura FIGC studierà le carte dell’inchiesta Prisma e deciderà se deferire il club mandandolo a processo: forse non per la branca legata alle plusvalenze, più probabilmente per la manovra stipendi, per la quale potrebbe esserci, per i bianconeri, una penalizzazione in classifica ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del codice di giustizia sportiva.

Anche in caso di una mancata pronuncia della giustizia sportiva nostrana, occhio alle mosse della Uefa che in caso di violazioni del Fair Play Finanziario potrebbe escludere la Juventus dalle coppe europee. Nel frattempo, tra dicembre e gennaio, vedrà la luce la nuova area dirigenziale bianconera. Quella sportiva, per questa stagione, è stata ‘blindata’ con le conferme di Cherubini e Allegri. Il primo, però, è a rischio per giugno. Mentre il livornese può costruirsi la chance di restare, a patto di ottenere risultati in linea con le aspettative. E nella prossima estate, l’ambiente bianconero potrebbe tentare un clamoroso ritorno al passato.

Calciomercato Juventus, Marotta bis è più di una suggestione

Il ritorno di Giuseppe Marotta in dirigenza è una tentazione che sussiste già da tempo, stando ad alcuni rumours, e che, secondo ‘Repubblica’, potrebbe concretizzarsi alla fine della stagione. Il quotidiano riferisce di come non siano ancora stati avviati dei contatti, nemmeno a livello informale, ma ci sarebbe la percezione, all’interno dell’ambiente, che una chiamata da Torino non lascerebbe indifferente il dirigente, nonostante il contratto in essere con l’Inter fino al 2025.