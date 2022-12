La Uefa non fa sconti alla Juventus: rischio Champions

La Juventus rischia l’estromissione dalla competizioni internazionali: la Uefa vuole vederci chiaro dopo le indagini della Procura di Torino

La Juventus è tornato ieri ad allenarsi alla Continassa senza i giocatori impegnati al Mondiale, in vista della ripresa del campionato fissata il 4 gennaio nella trasferta contro la Cremonese.

Ma a tenere banco è ovviamente l’inchiesta pendente della Procura di Torino sui bilanci del club bianconero, che può avere degli risvolti anche per la parte sportiva considerando inoltre le inchieste aperte dalla Procura Federale e dalla Uefa. La Juventus ha azzerato l’intero CDA dopo le dimissioni tra gli altri di Andrea Agnelli, Nedved e Arrivabene, con la controllante Exor e l’Ad John Elkann che hanno affidato il nuovo corso a Ferrero (neo-presidente) e Scanavino (Dg). Il prossimo CDA sarà eletto il 18 gennaio, intanto la ‘Vecchia Signora’ rende pubblica la relazione finanziario dell’esercizio al 30 giugno 2022.

Nelle 240 pagine dell’ultima relazione del sodalizio bianconero si evidenzia anche il rischio di esclusione dai campionati e dalle competizioni Uefa, in riferimento anche alla controversia per la vicenda Superlega: “Sanzioni, esclusione o limitazione all’accesso alle competizioni sportive dell’Uefa e nei casi più gravi di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee” se venissero a mancare appunti anche i requisiti del Financial Fair Play e della licenza Uefa.

La Juventus ha firmato un settlement agreement per il deficit di bilancio nell’agosto scorso, che potrebbe essere revocato come la licenza Uefa se le comunicazioni date alla Uefa fossero errate e non conformi per il Fair Play Finanziario. L’organo di controllo economico della Uefa ha aperto un’inchiesta il primo dicembre sulla situazione della Juventus e aspetta il fascicolo da parte della Procura di Torino per farsi un’idea chiara e circoscritta della situazione, procedendo di conseguenza in caso venissero fuori delle irregolarità. Se la Juventus potrebbe cavarsela con una multa – scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ – per il dibattimento penale, diverso sarebbe invece il discorso se fossero provati pagamenti in nero per nascondere passivi più alti e ingannando così il Financial Fair Play. Con tale scenario il rischio sarebbe l’esclusione dalle competizione europee e una Juve fuori dalla Champions League in caso di qualificazione alla massima competizione europea nel campionato in corso.