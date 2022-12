L’avvocato di Leao in sede: l’annuncio dopo la firma

Arriva la firma del rossonero: Ted Dimvula ne ha dato notizia, pubblicando una foto, attraverso i propri social

Fino a qualche settimana fa in pochi conoscevano Ted Dimvula, almeno in Italia. L’avvocato, che esercita la sua professione a Parigi, e cura l’interesse di diversi calciatori, è diventato famoso, anche nel nostro paese da quando la notizia della sua visita a Casa Milan ha fatto il giro del Mondo.

E’ lui l’avvocato, a cui si è affidato il papà Leao, per curare gli interessi del figlio, e che il 18 ottobre scorso ha incontrato, nella sede di via Aldo Rossi, Paolo Maldini e Frederic Massara, per discutere del futuro dell’attaccante.

Dimvula e il padre non sono gli unici attori coinvolti nella complicata trattativa per il rinnovo di Leao. Bisogna, infatti, fare i conti anche con Jorge Mendes. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti proprio con il noto procuratore portoghese per riuscire a trovare un accordo. La volontà di Leao è quella di proseguire a giocare con il Milan e questo fermo desiderio spinge all’ottimismo la dirigenza rossonera ma serve chiaramente trovare la giusta quadratura del cerchio su tutto: stipendio, durata del contratto e valore della clausola. Al termine del Mondiale si proverà ad accelerare. Anche perché sullo sfondo continua ad esserci il Chelsea, che osserva interessato la vicenda. I londinesi sono pronti a farsi sotto qualora dovesse arrivare un’apertura da parte del Milan.

Calciomercato Milan, UFFICIALE: la firma di Eletu

Nel frattempo proseguono le visite di Ted Dimvula a Casa Milan. E’ stato lo stesso avvocato, attraverso i propri social, a darne notizia: con una foto, pubblicata in tarda mattinata su Instagram, Dimvula ha così annunciato il rinnovo del giovane centrocampista nigeriano, della Primavera di Ignazio Abate, Victo Ehuwa Eletu. Firma sul nuovo contatto, dunque, per il classe 2005. Pare abbastanza ovvio che le parti si siano aggiornate anche sulla questione Leao.

La speranza dei tifosi rossoneri è che ben presto, dopo Eletu, sia la volta propio dell’attaccante portoghese. Indubbiamente si tratterebbe di uno dei rinnovi più importanti della storia recente del club rossonero.