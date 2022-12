Mondiale super e futuro al Milan: “Come Ibrahimovic”

Futuro ancora in rossonero. Può imitare il compagno di squadra svedese: la voglia di giocare è ancora tantissima

Accolto con scetticismo al suo arrivo in Italia, è riuscito a convincere tutti a suon di gol importanti.

Dopo una stagione da protagonista, con la maglia del Milan addosso, Olivier Giroud è riuscito a riconquistare la Nazionale. Deschamps non era certo di puntare sul centravanti rossoneri ma le prestazioni da leader e da bomber vero erano sotto gli occhi di tutti: impossibile non chiamarlo per Mondiali. Giroud sarebbe dovuto essere solamente la riserva del rivale storico, Karim Benzema. L’infortunio del giocatore del Real Madrid, gli ha chiaramente spalancato le porte alla titolarità.

Il centravanti si è così fatto trovare pronto, segnando subito una doppietta contro l‘Australia; poi agli ottavi è arrivato il gol che ha sbloccato il match contro la Polonia. Reti che hanno portato Giroud a diventare il giocatore francese più prolifico in Nazionale, superando Henry. Il calciatore, che lo scorso 30 settembre, ha compiuto 36 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Ha voglia di vincere ancora tanto e non vuole fermarsi per alcun motivo.

Milan, futuro in rossonero: “Non è mai appagato”

Lo conferma la moglie, che a ‘Le Figarò’, lo paragona a Ibrahimovic: “Olivier è un altruista che si costruisce nel collettivo, che ama vincere con la squadra – afferma Jennifer -. Il suo percorso merita rispetto perché si è guadagnato tutto con coraggio e forza mentale, senza mai abbandonare. Olivier mi impressiona per la sua resilienza: ha una mentalità da ventenne e il fisico lo sostiene perché fa attenzione a tutto. In tanti alla sua età inizierebbero a mollare, lui non è mai appagato. Farà come Zlatan: il calcio è la sua droga e la sua vita, sentirete ancora parlare di lui”.

Olivier Giroud è dunque pronto a proseguire. Lo farà, con molta probabilità, ancora con il Milan. I rossoneri vogliono continuare a godere delle prestazioni del francese, che a Milano si trova benissimo. Dopo il Mondiale ci sarà modo di parlare di rinnovo e di mettere nero su bianco. Il Milan ha l’assoluta volontà di proseguire l’avventura con il suo attaccante ma ancora non è stata formulata un’offerta ufficiale. Sul campo Giroud si è guadagnato la conferma oltre che un aumento di ingaggio, che potrebbe portarlo a guadagnare sui 4 milioni di euro netti a stagione.