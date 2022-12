In fumo 71 milioni: i guai non finiscono per la Juventus

La Juventus prova a pianificare le strategie per il mercato nonostante la bufera fuori dal campo. E’ destinato a sfumare un prezioso tesoretto per il club bianconero

La Juventus deve difendersi fuori dal campo dopo le indagini a tappeto sui bilanci bianconeri della Procura di Torino, senza dimenticare le inchieste della Procura Federale e della Uefa che potrebbero portare a dei provvedimenti anche in ambito sportivo nel peggiore degli scenari.

Intanto la squadra di Massimiliano Allegri è tornata a lavorare alla Continassa in vista della ripresa del campionato, con il tecnico bianconero che insieme al Ds Cherubini pianificano le strategie per la finestra invernale del mercato che si preannuncia complicata per la ‘Vecchia Signora’ in riferimento ovviamente a quello che sta succedendo attorno alla società. La posizione di Allegri è stata rafforzata da John Elkann – massimo esponente della controllante Exor – con il mister bianconero che per puntellare la rosa a sua disposizione ha messo tra le priorità un esterno in grado di alternarsi con Cuadrado sul binario destro. Maehle rimane il primo nome in questa ottica, senza uscite comunque sarà difficile per la Juventus intervenire in entrata per rinforzare lo scacchiere del ‘Conte Max’.

McKennie potrebbe essere uno dei sacrificati nel caso arrivassero offerente allettanti, mentre in previsione di giugno sono ad alto rischio due operazioni in uscita per la dirigenza della Continassa. Ci riferiamo a Zakaria e Arthur, in prestito in Premier League rispettivamente nelle fila di Chelsea e Liverpool. Partendo dal brasiliano, l’ex Barcellona è stato utilizzato col contagocce da Klopp ed è sceso in campo prevalentemente con la formazione riserve dei ‘Reds’, prima di chiudere anzitempo il 2022 per un brutto infortunio muscolare. Rientrerà non prima di febbraio e il suo riscatto sembra improbabile da parte del club inglese. Il Liverpool, dopo il prestito oneroso di 4,5 milioni, per acquisire Arthur a titolo definitivo dovrà sborsare 38,5 milioni di euro secondo gli accordi pattuiti in estate con la Juventus.

Calciomercato Juventus, riscatto lontanissimo: Arthur e Zakaria tornano alla Continassa

Discorso simile per Zakaria, impegnato nelle ultime settimane con la Svizzera nel Mondiale in Qatar. Come con la selezione elvetica, anche al Chelsea il 26enne centrocampista ha faticato a trovare spazio e collezionato soltanto due presenze tra Champions e Coppa di Lega, senza scendere mai in campo in Premier League con la squadra di Potter. Se le cose non dovessero radicalmente cambiare nella seconda parte di stagione, difficilmente i ‘Blues’ verseranno alla Juve i 28 milioni di euro (più eventuali 5 di bonus) del riscatto dopo aver pagato 3 milioni per il prestito oneroso. Senza i riscatti di Arthur e Zakaria, la ‘Vecchia Signora’ in estate non incasserebbe un tesoretto da ben 70,5 milioni di euro: una perdita importante viste le cifre in ballo e che farebbero decisamente comodo al club bianconero, considerando anche la bufera fuori dal campo.