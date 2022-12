Blitz Conte per il grande ex: si fa dura per Inter e Milan

Strada in salita per Inter, Milan e Napoli: l’irruzione di Antonio Conte complica il ritorno in Serie A del grande ex

Tiene sempre banco il futuro di Franck Kessie al Barcellona, con l’ex centrocampista del Milan che chiede più spazio a Xavi nella scacchiere blaugrana.

Nelle scorse ore c’è stato un vertice tra la dirigenza catalana e l’entourage del calciatore ivoriano per delineare gli scenari sul futuro: Kessie vuole restare ma pretende più spazio, mentre il Barça sarebbe anche disposto ad aprire alla sua cessione già a gennaio a fronte però di un’offerta allettante per il suo cartellino. Sono tante le squadre vigili sulla situazione e che hanno messo nel mirino il profilo di Kessie tra la finestra invernale del mercato e la prossima estate.

Tra queste in Italia figurano soprattutto Napoli e Inter, che hanno sondato il terreno attraverso l’agente del centrocampista classe ’96. Inoltre – come riferisce ‘Diario Sport’ – anche il Milan non avrebbe chiuso del tutto le porte, a certe condizioni, al ritorno di Kessie a Milanello in visto però di giugno. Il Barcellona potrebbe anche abbassare le pretese sulla valutazione del cartellino del giocatore, solo a fronte però di un obbligo di riscatto dopo i sei mesi in prestito fino al termine della stagione. Queste le condizioni messe sul tavolo dalla dirigenza blaugrana alle pretendenti dell’ivoriano, che nell’ultimo summit ha però ribadito la volontà di provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scacchiere di Xavi nella seconda parte di stagione e tirare le somme sul proprio futuro soltanto a bocce ferme la prossima estate.

Calciomercato, Conte spariglia le carte: le big italiane tremano per Kessie

Le big italiane restano perciò vigili sulla situazione, ma al momento non andrebbero oltre un prestito con opzione di riscatto per il centrocampista. A pesare è anche l’ingaggio di Kessie, superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione. A sparigliare le carte potrebbe essere però l’intromissione nella corsa all’ivoriano di Antonio Conte, da tempo estimatore dell’ex Milan. Il tecnico leccese aveva messo nel mirino Kessie già durante l’avventura sulla panchina dell’Inter e adesso avrebbe puntato il classe ’96 per il centrocampo del suo Tottenham. Anche gli ‘Spurs’, comunque, punterebbero al prestito con diritto di riscatto, senza l’obbligo invece chiesto dal Barcellona. Intanto Kessie medita riscatto e punta a voltare pagina in maglia blaugrana, in attesa di nuovi sviluppi sul suo futuro.