Esulta l’Inter: l’intreccio Kessie che fa fuori la Juventus

Franck Kessie resta nei radar dell’Inter per la prossima estate. L’intreccio di mercato che fa sorridere Marotta e taglia fuori la Juve

Nei giorni scorsi il nome di Ilkay Gundogan è stato riaccostato nuovamente alla Juventus in vista della prossima estate.

Il club bianconero sta vivendo un momento complicato dopo il terremoto interno e alle dimissioni dell’intero CDA, compreso il presidente Agnelli. Da escludere operazioni onerose a gennaio senza uscite, mentre per la prossima estate il sogno della ‘Vecchia Signora’ rimane Milinkovic-Savic. Il Ds Cherubini e Allegri monitorano però anche altri profili e tra questi sarebbe tornato sotto la lente d’ingrandimento anche Gundogan, in scadenza a fine stagione con il Manchester City.

Il nazionale tedesco è stato eliminato anzitempo con la sua Nazionale dal Mondiale in Qatar e adesso di ritorno in Inghilterra dovrà discutere del suo futuro con la dirigenza dei ‘Citizens’. Il rinnovo con il club inglese appare complicato, con il City che offrirebbe un solo anno di prolungamento al 32enne giocatore. Se dovesse consumarsi il divorzio tra le parti, le big d’Europa sarebbero pronte all’assalto per Gundogan e tra queste potrebbe esserci anche la Juve. Ma non solo. Pure in Spagna, e precisamente il Barcellona, starebbero facendo più che un pensierino all’eclettico centrocampista tedesco.

Calciomercato Inter, assist Gundogan: libera Kessie in estate

In casa Barça, Xavi avrebbe dato il suo placet per l’arrivo di Gundogan per rimpiazzare un mostro sacro dei blaugrana come Sergio Busquets, al passo d’addio in estate. Inoltre, l’eventuale sbarco in Catalogna del nazionale teutonico potrebbe essere l’indizio anche per l’uscita di Franck Kessie, che non ha reso secondo le aspettative finora con la maglia del Barcellona. L’ivoriano resterebbe nei radar dell’Inter per giugno e potrebbe approfittare della situazione per bussare alla porta del Barça per l’ex Milan.