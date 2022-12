Appuntamento fissato: Kessie torna subito in Serie A

Appuntamento fissato: Franck Kessie, già in bilico al Barcellona, può tornare subito in Serie A. La data dell’incontro e gli ultimi aggiornamenti

Non è ancora decollata l’avventura in blaugrana di Franck Kessie. L’ex Milan è chiuso dai gioielli del Barça e sta faticando ad imporsi nel centrocampo di Xavi.

Si parla già di un possibile addio da parte del centrocampista ivoriano, e contestualmente del possibile ritorno in Serie A nelle prossime sessioni di calciomercato. “Sono andati via Calhanoglu, Donnarumma e Romagnoli e per lo stesso motivo si fa fatica anche a chiudere rinnovi attuali, almeno da quello che mi sembra. Non capisco perché solo l’addio di Franck sia stato così tormentato”, ha recentemente dichiarato l’agente del calciatore, svelando: “L’intenzione era quella di rinnovare. Tuttavia non si può chiudere un rinnovo a senso unico. Noi abbiamo rifiutato offerte da club importanti anche nel mese di gennaio, proprio perché c’era viva la volontà di arrivare a un accordo con il Milan. C’è una cosa che mi suona strana, cioè che dopo l’addio di Kessie, pare che certi tetti che prima parevano invalicabili, adesso possano essere sforati”. Chiuso il capitolo rossonero, per Kessie potrebbe presto riaprirsi un’altra avventura in Serie A. Diverse big sono state già accostate al giocatore, e nelle ultime ore è spuntata con forza la pista Inter.

Calciomercato Inter, appuntamento per Kessie: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è stato già fissato un appuntamento nella prossima primavera tra l’Inter e l’entourage di Kessie. Al netto delle dovute smentite del diretto interessato, il procuratore ha proposto il centrocampista anche al club nerazzurro. L’ex Milan è scontento per lo scarso impiego al Barcellona e la risposta di Marotta e Ausilio sarebbe stata che le porte sono aperte. Alle seguenti condizioni però: un trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio (6,5 milioni di euro netti l’anno) pagato dal Barcellona (o rinuncia dello stesso giocatore). Se la situazione di Kessie nella squadra spagnola non dovesse cambiare dopo la ripresa, l’Inter è alla finestra. Occhi puntati, dunque, anche sul possibile ritorno a Milano dell’ivoriano.