Calciomercato Inter, e se la scelta tra Skriniar e De Vrij dipendesse dai tifosi?

Entro Natale l’Inter vuole chiudere alcuni rinnovi. Primo tra tutti, quello che riguarda Milan Skriniar. Poi vorrebbe risolvere in fretta la questione legata a Stefan De Vrij. Nell’ipotesi in cui si dovesse scegliere solo uno dei due, i tifosi non hanno dubbi

André Onana parlando di Milan Skriniar ha detto: “Quando lo vedo andare sull’uomo con quella cattiveria e urlarmi in faccia la sua carica, penso: ‘Che guerriero! Con questo ci andrei in battaglia sempre!'”. Onana in questo momento rappresenta la voce di tutti i tifosi dell’Inter, che tremano per un rinnovo che tarda ad arrivare e voci di mercato che vedono lo slovacco lontano da Milano.

I giocatori in scadenza dell’Inter sono 12, e tra questi c’è anche Stefan De Vrij, che la società vorrebbe blindare con un biennale. Ma se si dovesse sacrificare uno dei due difensori, chi sceglierebbero i tifosi? La risposta si trova facilmente sui social. L’ultima foto postata sull’Instagram di Skriniar, lo ritrae insieme al compagno di squadra e reparto Alessandro Bastoni e una didascalia con scritto “Back”, un cuore nero e uno azzurro. Quasi 500 commenti. L’antifona? Sempre la stessa. “Rinnova”, “Ti prego rinnova”, “Capitano aspettiamo solo il tuo rinnovo”, “Dove li trovi amici veri come Bastoni e Brozovic? Firma capitano!”. E potremmo continuare all’infinito. I tifosi sono pronti a dargli per sempre la fascia da capitano, fondamentale per far sentire Skriniar parte di un progetto futuro, che lo vede al centro. Anche se, un capitano dell’Inter che si chiama Milan, potrebbe creare qualche sfottò sui social. Forse si può pensare di fare un salto all’anagrafe per una piccola modifica.

Stefan, è stato bello. Ma ora addio!

Da parte sua, l’olandese sembra aver fatto il suo corso ed essere in totale discesa a livello di prestazioni. Attenzione, nessun tifoso interista dimentica il 20 maggio 2018, nessun tifoso dimentica quel Lazio-Inter 2-3 con De Vrij che, già promesso sposo all’Inter, provocò il rigore (poi trasformato da Icardi) che portò al momentaneo pari dei nerazzurri, diventato poi vantaggio con la rete di Vecino e qualificazione in Champions League a scapito della Lazio.

Nessun tifoso, né laziale né interista, dimenticherà mai quella prestazione, quella partita, entrambi con le lacrime, chi di disperazione, chi di gioia per una Champions ritrovata dopo 8 anni. Ma quando un giocatore inizia a far panchina sia nel club che in Nazionale, quando il suo stipendio pesa – e non poco – sulle casse di una proprietà già abbastanza in crisi, quando il giocatore prende tempo sul rinnovo, allora i tifosi non si fanno problemi a prenderlo per mano e accompagnarlo alla porta insieme a una lettera di ringraziamento per gli anni passati insieme.

Rachele Scoditti