Lotito show: difende Agnelli e avvisa sul rinnovo di Milinkovic-Savic

Il presidente della Lazio Lotito ha parlato della questione Juve, intervenendo in favore di Agnelli, e del rinnovo di Milinkovic-Savic

La vicenda relativa alla Juventus resta di grande attualità e oggetto di inevitabile attenzione e discussione. Nella giornata di ieri le parole di Andrea Abodi, ma soprattutto di Aurelio De Laurentiis che ha parlato di un calcio malato dall’alto. E ora in tanti parlano delle possibili conseguenze sul club bianconero, con l’avvocato Mattia Grassani che paventa addirittura una situazione “peggiore di Calciopoli” e una possibile “retrocessione”.

La figura di Andrea Agnelli continua a essere quella più controversa, anche se c’è chi in Serie A in qualche modo spezza una lancia a suo favore. Si tratta di Claudio Lotito, patron della Lazio che ha preso la parola ieri sera al ‘Premio Colalucci’. Prima le dichiarazioni sulla Lega Serie A e l’elezione di Rebecca Corsi: “Si tratta di creare un clima di collaborazione. Abbiamo inserito una donna in Lega, stiamo facendo sul serio. Ha l’esperienza, ha gestito il calcio femminile, è ad dell’Empoli ed è giusto che ricopra un ruolo all’interno della governance. Poi il patron biancoceleste viene stuzzicato appunto sulla questione Juve: “Non sono preoccupato. Se continuiamo a parlarne, facciamo preoccupare tutti. Parlerei del fatto che per la seconda volta siamo fuori dai Mondiali, alcuni dovrebbero farsi delle domande e darsi delle risposte”.

Lotito su Agnelli: “Tutti si sono abbeverati dalla Juve”. Poi su Milinkovic-Savic…

Lotito non è entrato nel merito della vicenda Juve nello specifico, ma in qualche modo spezza una lancia a favore di Agnelli: “Io non faccio il magistrato. Tutti quando vincono salgono sul carro, poi scappano quando c’è qualche problema e attaccano le persone da cui tutti si sono abbeverati. Ci sono squadre che hanno incassato 160 milioni reali, non finti, dalla vendita di due giocatori alla Juve (la Fiorentina, ndc). Io non voglio difendere la Juve, ma guardo anche il lato umano delle persone. La Juve è una di quelle società che hanno contribuito al sostentamento del calcio italiano. Poi i problemi gestionali sono altri e io non ci entro, non conosco la situazione. Non so se la questione si allargherà ad altri club. Sicuramente non si allargherà alla Lazio, non abbiamo di questi problemi e per me è un fatto di orgoglio e tranquillità. Sono partito da una situazione drammatica e oggi non abbiamo bisogno di artifizi per tenere in piedi il bilancio”.

Lotito parla poi dell’incontro con Agnelli: “L’ho visto al Senato e l’ho abbracciato. Mi ha dato un’impressione dal punto di vista umano non giusta rispetto a ciò che ha dato al calcio italiano. Dire che la Juve sia il male del calcio italiano non è giusto. Oggi tutti si scatenano per creare dissidi nei suoi confronti. Un conto è la politica, un altro il valore umano. Andrea è uno che lavora. Ci incontravamo in ufficio da me alle 8, quindi si svegliava alle 5″. Infine su Milinkovic-Savic e il rinnovo: “I contratti si fanno quando scadono. Dal punto di vista tecnico, la Lazio ha interesse perché è un grande giocatore e un grande uomo. Mi auguro che la stessa valutazione la faccia il giocatore. Se ci sono appuntamenti in agenda? Che stiamo facendo, calciomercato? Nella vita tutto ciò che ha inizio ha anche una fine, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto. Quello che manca sono i presidenti, non abbiamo problemi a trovare giocatori o allenatori”.