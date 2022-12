De Laurentiis e il caso Juventus: “Il calcio è malato dall’alto”

Il caso Juventus continua ovviamente a essere in primo piano e anche il presidente del Napoli De Laurentiis commenta: “Calcio malato dall’alto”

L’inchiesta Prisma che vede la Juventus protagonista continua con nuove indagini. Il caos attorno alla società bianconero dopo le dimissioni dell’intero cda non è finito, poiché come sappiamo ai bianconeri vengono imputati diversi capi d’accusa anche molto pesanti. A margine della presentazione del volume ‘Il codice di giustizia sportiva Figc’, anche il presidente del Napoli De Laurentiis si è espresso sui fatti.

Il presidente partenopeo ha affermato: “Nuova Calciopoli? Non sta a me dirlo o stabilirlo. Ho già detto che il calcio è malato dall’alto, perché quando non vuoi capire che non ci sono risorse sufficienti per continuare con questa tipologia di campionato, perché non si vuole fare la rivoluzione Copernicana, perché poi bisogna essere rieletti. La sorveglianza nel mondo dello sport è latente e a volontà di voler modificare col rischio di crearsi antipatie è difficile da trovare”.

De Laurentiis tuona: “Governo da sempre assente”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’uscita della Sala d’Onore del Coni tuona anche contro le istituzioni: “Il Governo è da sempre assente, benché il nostro gettito fiscale sia importante. Credete che gli schiavi siano finiti? No, siamo ancora schiavi di una situazione di una situazione non piacevole. Molta gente soffre e non riesce ad arrivare a fine mese, la panacea per fare stare tutti buoni poi è il calcio. Lo Stato lo sa, però lo ignora, perché sennò dovrebbe fare in modo che le leggi sulla modernizzazione si realizzino in cinque minuti. Ci vuole poco per cambiare il calcio, che è malato ovunque. I conti non tornano”.

Poi sulle aspettative sulla seconda parte di stagione del Napoli spiega: “Lasciamoli allenare in Turchia. Sono felici, sereni, tutti soddisfatti. Hanno visto anche Hamsik, una colonna del Napoli, persona e capitano esemplare. Ce ne fossero come lui”. Infine una battuta sulla questione legata alla Superlega: “Andatevi a vedere le quattro puntate su Netflix sulla Fifa, così potrete rispondervi da soli”.