La Juve sacrifica Rabiot: ne porta tre alla corte di Allegri

La Juventus guarda al mercato di gennaio tra uscite e possibili nuovi colpi, malgrado la delicata situazione fuori dal campo. Le strategie del club bianconero

Il mercato in casa Juventus passa inevitabilmente in secondo piano, visto lo tsunami societario che sta investendo la ‘Vecchia Signora’ con le indagini della Procura di Torino sui bilanci degli ultimi anni del sodalizio bianconero.

L’intero CDA si è dimesso la scorsa settimana, compreso l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, con John Elkann (massimo sponente della controllante Exor) che ha attuato un cambio radicale nel management del club ufficializzando la nomina di due uomini di fiducia come Gianluca Ferrero alla presidenza e Maurizio Scanavino con la carica di nuovo direttore generale. Non ci sono stati scossoni invece nell’area tecnica, sempre a capo di Federico Cherubini e con la posizione in panchina di Massimiliano Allegri rafforzata dallo stesso Elkann. L’allenatore bianconero è conscio del valore della rosa a sua disposizione, a maggior ragione con il recupero a tempo pieno per la seconda parte di stagione di pedine fondamentali come Chiesa e Pogba. All’ex Fiorentina e al francese si aggiungono poi Di Maria e Paredes, che finora non si sono espressi secondo tutto il loro potenziale.

Ad Allegri manca però una pedina sul binario destro alla casella di vice Cuadrado, con Maehle dell’Atalanta che rimane la priorità alla Continassa. La dirigenza bianconera visto il delicato scenario finanziario dovrà comunque prima incassare e, oltre a McKennie, sotto la lente d’ingrandimento in questo senso potrebbe finire anche Adrien Rabiot. Il nazionale transalpino è un intoccabile di Allegri, però la sua situazione contrattuale induce a fare delle riflessioni dentro l’area sportiva della ‘Vecchia Signora’. Il rinnovo dell’ex PSG è sempre più complicato e un eventuale cessione a gennaio permetterebbe alla Juventus di mettere in cassa un prezioso tesoretto, tra i 15 e i 20 milioni di euro considerando anche le prestazioni in ascesa del giocatore.

Calciomercato Juventus, Rabiot via subito: le tre mosse di Cherubini e Allegri

Arsenal e Newcastle in Premier League guardano con attenzione gli sviluppi su Rabiot, pronti all’offensiva in caso di apertura della società piemontese. Cherubini e Allegri per il cartellino del classe ’95 potrebbero mettere gli occhi su Lokonga e Saint-Maximin rispettivamente dai londinesi e dai ‘Magpies’, altrimenti l’incasso del centrocampista francese potrebbe essere reinvestito per dare l’assalto a Davide Frattesi. Il gioiello del Sassuolo rimane sempre nei radar della Juventus ed è un profilo molto apprezzato anche da Allegri. I bianconeri potrebbero ripetere l’operazione Locatelli e assicurarsi un altro tassello italiano per rimpolpare ulteriormente lo zoccolo duro azzurro in mediana.