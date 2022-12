Juve, la situazione precipita: “Scudetti revocati e da riassegnare”

La Juventus sta facendo i conti con lo spettro legato alla retrocessione e per alcuni anche degli scudetti revocati

La questione Juventus continua a far discutere e non potrebbe essere altrimenti. Il vaso di Pandora sembra ormai essere stato aperto, le indagini sono ancora in corso e da tutte le parti arrivano indiscrezioni e opinioni sulle possibili conseguenze. C’è chi parla, come l’avvocato Mattia Grassani, addirittura di penalizzazione e retrocessione. Altri, invece, predicano calma. Le Istituzioni calcistiche e politiche, inoltre, più che soffermarsi sulla questione bianconera allargano il tutto alla situazione di questo sport in Italia.

Il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha parlato della Juve come “un club che probabilmente non rimarrà il solo” e una vicenda che “ci permetterà di fare pulizia”. Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha frenato, nella sua posizione ufficiale, dicendo come al momento non si può parlare di timore di una nuova Calciopoli. E che le indagini sono ancora in corso, per cui ogni commento e giudizio va rinviato. Aurelio De Laurentiis, invece, ha così parlato: “Ci penseranno i magistrati, che stanno verificando. Non è compito mio, ma mi dispiace che il calcio. Non è solo un problema italiano”. Il patron del Napoli ha criticato soprattutto il Governo per la questione delle tasse e le rateizzazioni: “Lo Stato non è stupido, lo Stato sa. Però lo ignora, altrimenti dovrebbe cambiare il calcio in cinque minuti. Il calcio è malato ovunque, dall’alto. I conti non tornano”.

Juve, Ziliani scatenato: “Campionati falsati, gli scudetti vanno riassegnati”

Insomma, una situazione intricata che ha fatto riemergere alla luce, ora più che mai, tutti i problemi di questo mondo. Ma tornando sulla questione Juventus, c’è chi invoca sanzioni pesantissime. Come il giornalista Paolo Ziliani, che in una lunga serie di tweet si scaglia così contro i bianconeri: “La Juventus ha vinto 9 scudetti con un dg che faceva le squadre a Sassuolo, Atalanta, Genoa e altri piazzando e muovendo giocatori per proprio interesse. Dovevano essere club rivali, erano servi: campionati falsati. Scudetti da cancellare, vero Figc? Della regolarità dei campionati è stata fatta strage. Agnelli e Paratici vanno radiati e i titoli tolti e riassegnati. Più che due titoli, stavolta potrebbero revocare due stelle”.

Lo stesso Ziliani ha scritto anche un articolo su ‘Il Fatto Quotidiano’, paragonando la Vecchia Signora a Lance Armstrong, a cui vennero tolti diversi Tour de France in seguito alla questione doping. “Se le accuse della Procura di Torino nei confronti della Juventus e dei suoi dirigenti dovessero risultare fondate, non si capisce come gli scudetti conquistati dalla Juve negli anni 2018, 2019 e 2020, possano rimanere nell’albo d’oro”, si legge sul giornale in edicola oggi.