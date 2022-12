Un segnale all’improvviso: Leao-Milan, cosa succede

Rafael Leao e il Milan non si sono ancora detti di sì per il futuro. Il rinnovo è in bilico e oggi è arrivato un nuovo segnale da parte dell’attaccante

Il Mondiale ruba la scena, per forza di cose, e con tante cose che devono ancora succedere, ma all’orizzonte c’è un calciomercato che si preannuncia scoppiettante e diverse situazioni devono ancora chiarirsi.

Per esempio, il futuro di Rafael Leao non è affatto chiaro. L’attaccante ex Lille è partito per il Qatar con in testa solo il Portogallo, con la necessità di brillare al fianco di Cristiano Ronaldo e con una situazione contrattuale ancora poco chiara. L’attuale accordo con il Milan scadrà a giugno del 2024 e, nonostante la crescita e i successi con i rossoneri, la fumata bianca per il rinnovo non è ancora arrivata. Negli ultimi mesi, se n’è parlato tanto e non è così semplice trovare una soluzione che vada bene a tutte le parti in causa. Una situazione intricata con le voci sull’addio del calciatore che aumentano giorno dopo giorno. Oggi, però, è arrivato un piccolo segnale da parte di Leao che fa capire sicuramente quanto sia concentrato sul mondo rossonero, ma che potrebbe anche significare un’apertura sulla permanenza al Milan.

Il commento di Leao sui social accende le speranze dei tifosi

Le cose non sono semplici, sì lo ripetiamo, ma neanche irrimediabili, con Paolo Maldini che continuerà a lavorare per trovare una soluzione che permetta all’ex Lille di restare a Milano. Intanto, i campioni d’Italia lo coccolano e oggi hanno pubblicato un video in cui è contenuta una serie di gol dell’attaccante. Leao ha gradito il gesto e ha risposto con un bel “More to come” con tanto di due cuori, rigorosamente dei colori sociali del Milan. In pratica, un “ne arriveranno tanti altri” che ha subito acceso la speranza dei tifosi di esultare ancora a lungo per le prodezze del funambolo. E, alla fine, sarebbe il bene anche del calciatore.