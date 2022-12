Irrompe il Manchester United, Inter beffata: addio gratis

Mosse di mercato dell’Inter condizionate dal Manchester United, i Red Devils portano via ai nerazzurri un giocatore a parametro zero

Sul campo, l’Inter riparte dal mini-ritiro di Malta, che durerà fino a venerdì. La squadra di Inzaghi si rimette al lavoro per preparare la seconda parte della stagione, con il nuovo via previsto tra un mese. Nel frattempo, fuori dal campo, Marotta e Ausilio continuano a pianificare le strategie di mercato, a media e lunga scadenza.

La sensazione, è che per il mese di gennaio, senza uscite, sarà difficile vedere colpi in entrata. A meno di particolari occasioni che dovessero presentarsi e per le quali l’ad nerazzurro cercherà sicuramente di farsi trovare pronto. Iniziano i ragionamenti anche per il futuro, con sguardo sulla prossima stagione. In ballo ci sono, come noto, diversi rinnovi di contratto importanti e, per converso, si pensa già a possibili sostituti a partire dalla prossima stagione. Come al solito, poi, Marotta è sempre molto attento al mercato dei parametri zero. Ma uno dei colpi nel suo mirino rischia di allontanarsi per l’intromissione del Manchester United.

Inter, scatto Manchester United per Sommer: il colpo in porta a rischio

I ‘Red Devils’, secondo la ‘Bild’, sono molto attenti alla situazione relativa a Yann Sommer. Il portiere della Svizzera e del Borussia Monchenglabach è in scadenza di contratto, con il club tedesco, a giugno. Il 33enne viene monitorato dall’Inter come possibile ‘secondo’ in luogo di Handanovic o addirittura come erede di Onana, nel caso in cui si decidesse di dire addio al portiere camerunense per monetizzarne la cessione e mettere a segno una super plusvalenza. Virkus, ds del Borussia Monchengladbach, ha tenuto aperta la porta per il rinnovo di Sommer in alcune sue dichiarazioni, ma lo United non solo pensa al colpo a zero in estate. Anzi, addirittura potrebbe lanciarsi all’assalto in vista della finestra di gennaio, giocando d’anticipo per mettere le mani su quello che sarebbe il sostituto designato di De Gea, a propria volta in scadenza di contratto nel mese di giugno. Uno scenario che rischierebbe di tagliare fuori l’Inter.