Pazza idea Marotta, via Onana: “Cinquanta e cinquanta”

La permanenza di Onana all’Inter potrebbe durare solo una stagione: il piano a sorpresa di Marotta per la porta

E’ durata una sola partita, l’avventura al Mondiale in Qatar per Andrè Onana. Il portiere dell’Inter ha difeso i pali del Camerun soltanto nel match inaugurale con la Svizzera, per poi essere escluso dal gruppo in seguito alla discussione con il ct Song. E allo stesso modo, incredibilmente, potrebbe durare un solo anno la sua esperienza in nerazzurro.

Dopo il Mondiale, qualche giorno di riposo per lui, in patria. Non è stato aggregato al mini ritiro interista di Malta, in programma da domani a venerdì, e riprenderà ad allenarsi con la squadra di Inzaghi soltanto in seguito. Sarà lui, chiaramente, a riprendere la titolarità dei pali nerazzurri, a partire dalla gara della ripresa in campionato, il 4 gennaio, contro il Napoli. Ma gli scenari sul suo futuro potrebbero essere piuttosto inattesi. Autore di un buon rendimento da quando ha rilevato i galloni di numero uno da Handanovic, potrebbe essere però destinato a lasciare Milano già a giugno.

Inter, Onana via subito: Marotta pensa a rimpiazzarlo con Sommer, le ultime sul portiere svizzero

Come raccontato stamattina, Marotta sta pensando a Sommer come colpo a parametro zero per l’anno prossimo. E se di base, lo svizzero dovrebbe essere l’erede di Handanovic come vice-Onana, secondo ‘Tuttosport’ nella mente dell’ad nerazzurro potrebbe anche prendere piede una pazza idea. Vale a dire, monetizzare dalla cessione di Onana, con una plusvalenza pura, dato che anche il camerunense era arrivato a titolo gratuito, e ripartire con un nuovo portiere titolare sempre a condizioni favorevoli. Frattanto, su Sommer, il cui futuro al Borussia Monchengladbach è ancora incerto, ha parlato il ds del club tedesco. Roland Virkus è intervenuto al podcast di ‘Mitgedacht’, fan blog molto attivo curato dai tifosi del Gladbach, spiegando come gli scenari siano ancora aperti: “Abbiamo lavorato molto intensamente per far realizzare a Yann il sogno di disputare un’altra Coppa del Mondo. Dopo il Mondiale, avrà un po’ di riposo e si godrà delle vacanze, quindi prenderemo una decisione sul suo contratto. Le possibilità di un rinnovo sono cinquanta e cinquanta”.