Marotta ribalta l’Inter: colpo Mondiale, ex Juve o sgarbo al Milan

L’Inter vorrebbe intervenire sul calciomercato per acquistare un nuovo portiere, da affiancare a Onana: ecco i nomi nella lista di Marotta

Da gennaio in avanti l’Inter dovrà necessariamente migliorare il proprio rendimento. Mister Simone Inzaghi si era trovato in una situazione davvero complicata da gestire, tant’è che in molti chiedevano il suo esonero immediato. Ma il tecnico ex Lazio, poi, ha ripreso in mano la squadra, dimostrando di saper uscire anche dai momenti più difficili. La classifica, però, non è comunque delle migliori, con i nerazzurri che devono recuperare parecchio terreno.

L’attuale bottino ammonta a 30 punti e il Napoli capolista dista ben undici lunghezze. Nonostante ciò, la ‘Beneamata’ non perde la speranza in ottica Scudetto, obiettivo primario della stagione dei lombardi. D’altronde, c’è tanto tempo a disposizione e tutto può ancora succedere, anche se il gruppo targato Luciano Spalletti è parso a dir poco inarrestabile. La pausa per i Mondiali consente ai milanesi di riflettere su alcuni aspetti da sistemare in vista della ripresa.

In più, in assenza delle partite, la dirigenza può studiare in maniera più approfondita le prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato. In tal senso, si pensa pure alla porta ora presieduta da Onana. A meno di sorprese, l’estate che verrà segnerà la fine del rapporto tra l’Inter e Samir Handanovic (in scadenza di contratto giugno 2023), perciò – come riferisce ‘Sky’ – la società vorrebbe acquistare un nuovo portiere da affiancare al camerunese.

Calciomercato Inter, da Sommer a Sportiello: i nomi per il dopo Handanovic

E ci sarebbero già diversi nomi nella lista dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta. A partire da Sommer, estremo difensore di proprietà del Borussia Monchengladbach. Al classe ’88, ora presente al Mondiale in Qatar con la Svizzera, dobbiamo aggiungere la pista che porta al nome di Bayindir, calciatore in forza al Fenerbahce. Non finisce qui, perché l’Inter apprezza anche Neto, portiere che in Italia abbiamo conosciuto con la maglia della Juventus e attualmente milita nella fila del Bournemouth. Infine, va registrata l’ipotesi Sportiello, il quale però sembra vicinissimo ai cugini del Milan. Tutte le quattro pedine citate termineranno i propri contratti a giugno, di conseguenza potrebbero arrivare a parametro zero in caso di mancato rinnovo. Staremo a vedere.