Inter, la decisione è presa: incontro per la firma

L’Inter sta già programmando il futuro e soprattutto pianificando i colpi in attacco: a breve è previsto l’incontro per provare a chiudere

Mentre impazza la vicenda Juventus nel calcio italiano, si avvicina un po’ di più anche la ripresa del campionato di Serie A. Tornando quindi al campo, in questi giorni le squadre si stanno ritrovando ai rispettivi campi di allenamento per la preparazione. Per molte è l’occasione per qualche tournée come è stato per la Roma in Giappone (e a breve in Portogallo) e sarà anche per il Milan a Dubai. E per l’Inter che ha fatto tappa a Malta.

I nerazzurri di Inzaghi fino al 9 dicembre sarà appunto in ritiro all’estero, nel mirino ha messo già la partitissima del 4 gennaio contro il Napoli. Nel frattempo il tecnico piacentino osserva ovviamente i suoi giocatori impegnati al Mondiale, nella speranza di ritrovarli di buon umore e soprattutto integri. Dumfries è stato ancora decisivo con l’Olanda, insieme a Lautaro Martinez e de Vrij è già agli ottavi di finale. In gioco c’è ancora Brozovic mentre Lukaku tornerà mestamente a casa dalle vacanze dopo un’eliminazione cocente. Così come Joaquin Correa, alle prese con un infortunio e costretto a saltare il Mondiale. In attacco, in questo momento, l’unica certezza è rappresentata da Edin Dzeko. Un vero e proprio pilastro dell’Inter in questa prima parte di stagione, anche visti i problemi fisici di Lukaku. A 36 anni suonati sono già 9 i gol in 21 partite per il bosniaco, che è in scadenza di contratto.

Inter, la situazione sul rinnovo di Dzeko

Nonostante la carta d’identità, l’ex capitano della Roma è in formissima, sta vivendo un’altra giovinezza. Lukaku e Correa al momento rappresentano due incognite, soprattutto a livello fisico, ma anche in ottica mercato e futuro. Il belga resta comunque un giocatore in prestito e, allo stato attuale, destinato a tornare al Chelsea in estate. Al netto di un eventuale nuovo accordo che potrebbe essere non così complicato da trovare. E l’argentino è sicuramente tra i sacrificabili, per non dire il principale indiziato a una cessione per fare cassa. E puntare, magari, su Marcus Thuram a parametro zero.

Poi c’è Lautaro Martinez, perno anche lui dei nerazzurri e non a caso uomo con più mercato di tutta la rosa. Il che è sempre un elemento di riflessione per tutti. Come scrive ‘Tuttosport’, quindi, anche con il contratto in scadenza a giugno, Edin Dzeko resta uno dei giocatori da cui sicuramente ripartire l’anno prossimo. Al momento il futuro del bosniaco è ancora tinto di nerazzurro: in programma c’è un appuntamento alla fine del mercato di gennaio proprio per parlare di rinnovo. Non a caso, lo stesso Dzeko avrebbe rimesso nel cassetto l’idea di chiudere la carriera in Major League Soccer. Resta, in ogni caso, da trovare l’accordo su un ingaggio comunque non basso. Ma le parti puntano a proseguire il matrimonio.