Calciomercato Inter, una scommessa e una certezza

Marotta non perde tempo e studia già qualche nome che possa prendere il posto di secondo portiere, dietro Onana. Due nomi sono già in cima alla lista dei desideri, una scommessa e una certezza

Mentre André Onana, tornato a casa dopo i dissapori con il CT del Camerun Song, si gode gli ultimi giorni di vacanza in terra africana giocando a calcio con dei bambini camerunensi per i campi della sua città, l’Inter non si ferma ed è alla ricerca di nomi validi che possano fargli da vice la prossima stagione.

Samir Handanovic ha infatti il contratto in scadenza e, anche complici i 38 anni, il suo destino sembra essere sempre più lontano da un posto da titolare nella rosa nerazzurra. E, dopo 10 anni, anche dall’Inter. Marotta osserva e prende appunti. E ha già scritto qualche nome sul taccuino. Il primo è quello di Altay Bayindir, 24 anni, del Fenerbache che vanta già alcune presenze con la nazionale turca. Il secondo invece, più prestigioso, è Yann Sommer, 33enne portiere del Borussia Moenchengladbach e ora impegnato nel Mondiale in Qatar con la nazionale svizzera. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023. Certo è che, però, se Bayindir può rappresentare una scommessa, Sommer è una certezza. Tanto che il portiere svizzero potrebbe anche non accontentarsi di un posto in seconda linea e ricreare concorrenza tra i portieri come successo a inizio stagione tra Onana e Handanovic.

Inter, il punto sui portieri in prestito

L’Inter, in caso non dovessero concretizzarsi queste due piste, ha sempre la possibilità di guardare in casa propria. Ci sono diversi portieri in prestito che torneranno in nerazzurro a stagione conclusa. Oltre a Ionut Radu, al momento in forza alla Cremonese, e Filip Stankovic al Volendam, ci sono altri due giocatori.

Il primo è William Rovida che si è messo in luce con la vittoria dello scudetto primavera dell’Inter la scorsa stagione tanto da essere premiato come miglior portiere. L’azzurro classe 2003 ha ottime prospettive di crescita, anche se, al momento, alla Carrarese non sta trovando molto spazio in Serie C. Il secondo nome invece è un altro azzurro, classe 2001, Fabrizio Bagheria. Dopo il prestito alla Pro Sesto nello scorso anno, in questa stagione è passato alla Recanatese, dove ha collezionato sei presenze in campionato. A fine stagione i due giovanissimi portieri torneranno in nerazzurro, e l’Inter deciderà se tenerli oppure farli crescere ancora un po’ in prestito, verso altre destinazioni, per coltivarli più avanti.

Rachele Scoditti