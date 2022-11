Caso Onana, Song ha preso una decisione definitiva

Camerun alle prese con il caso Onana, il portiere è sospeso ufficialmente: il tecnico Song ha preso una decisione definitiva

Un pari in rimonta che tiene vive le speranze di passaggio del turno, anche se serve un miracolo sportivo. Per il Camerun infatti, dopo il 3-3 rocambolesco contro la Serbia, una vittoria contro il Brasile è necessaria, ma potrebbe non bastare. La nazionale africana resta però in corsa per il passaggio del turno, ma si appresta a giocare la gara più importante senza uno dei suoi uomini di punta.

Il rapporto tra Andre Onana e il ct Rigobert Song appare infatti deteriorato. Ieri un comunicato ufficiale ha sottolineato come il portiere fosse stato sospeso temporaneamente per motivi disciplinari. Un rapporto che si è deteriorato poco prima della sfida contro la Serbia e che ora pare impossibile possa ricostruirsi, almeno in breve tempo. Se da un primo momento pareva che Onana potesse restare in Qatar, ora l’addio anticipato da parte dell’estremo difensore dell’Inter appare la cosa più probabile.

Camerun, Onana lascerà il Qatar

Il portale francese ‘Rmc Sport’ sottolinea infatti come il portiere classe 1996 si sta apprestando a lasciare il Qatar e non disputerà più quindi alcuna gara in questa Coppa del Mondo. Una frattura troppo grande quella con il tecnico Song, che come ha raccontato il giornalista camerunense Gilbert Onge Anya in esclusiva a TV Play su Calciomercato.it, rischiava di minare e di rovinare tutti gli equilibri all’interno del gruppo della nazionale dei ‘leoni indomabili’.

Strappo per nulla ricucito quindi, con il giocatore dell’Inter che si appresta a lasciare il Qatar. Song potrà dunque contare su soli due portieri per la sfida contro il Brasile e per l’eventuale resto del Mondiale. In porta giocherà Epassy, che gioca in Arabia Saudita e che già è sceso in campo contro la Serbia, mentre sarà promosso a vice il giovanissimo Ngapandouetnbu, classe 2003 in forza all’Olympique Marsiglia.