Nuove critiche ad Agnelli: “Inopportuno e inelegante”

La situazione in casa Juventus è sempre più complicata e arrivano nuove critiche ad Agnelli: “È inopportuno e inelegante”

Sono giornate complicate per il calcio italiano, con una delle proprie principali squadre invischiata in problemi giudiziari: la Juventus sta affrontando la più grande crisi societaria dopo ‘Calciopoli’.

La decisione dell’intero consiglio di amministrazione di presentare le dimissioni ha chiuso la presidenza di Andrea Agnelli, una delle più vincenti della gloriosa storia bianconera, ed ora si deve aprire un nuovo capitolo. Prima, però, sarà necessario comprendere quali saranno le ripercussioni sia a livello societario sia a livello sportivo. Nel frattempo, arrivano nuove critiche sull’operato dell’ormai ex presidente della Juventus.

Caos Juve, Damascelli non risparmia Agnelli: “Ovvio che arrivino schiaffi in faccia”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, Tony Damascelli ha commentato gli ultimi sviluppi in casa Juventus. “A proposito di arroganza. La Procura rinvia a giudizio i dirigenti, la Juve esce con un comunicato contro la Procura. E il giorno dopo il presidente (Andrea Agnelli n.d.r.) va in Parlamento a parlare col gruppo di parlamentari Juventus con l’AD della Superlega a parlare della Superlega”. Un atteggiamento non gradito al noto giornalista, che ha aggiunto: “È chiaro che dopo ti arrivano schiaffi in faccia, è inopportuno e inelegante”.

È notizia di ieri, infatti, che la UEFA ha iniziato un’indagine riguardo all’operato della Juventus nelle ultime stagioni. La situazione creata da Andrea Agnelli con Ceferin per la questione Superlega non aiuta certo il club piemontese in questo momento: anche il comunicato della Liga e le parole al vetriolo di Tebas sono riconducibili ai pessimi rapporti con l’ex presidente bianconero. Insomma, la tempesta impazza intorno alla Juventus e ora starà alla nuova dirigenza riuscire ad uscirne nel miglior modo possibile: per Andrea Agnelli, invece, arrivano nuove critiche ogni giorno.