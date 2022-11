Richiesta UFFICIALE: “Sanzioni immediate per la Juventus”

Dopo le dimissioni dell’intero Cda della Juventus, arriva la richiesta ufficiale: sanzioni sportive immediate per i bianconeri

Nel caos che ha avvolto la Juventus si inserisce un nuovo capitolo. Dopo le dimissioni del Cda bianconero arrivate nella serata di ieri, con l’addio anche del presidente Agnelli, arriva la richiesta immediata di sanzioni sportive.

Una richiesta ufficiale che arriva dalla Liga con un comunicato in cui si parla di violazioni del Fair Play Finanziario. La Liga nella nota pubblicata quest’oggi chiede “immediate sanzioni sportive” per il club piemontese, ricordando come già nell’aprile del 2022 era stata presentata alla Uefa un esposto contro la Juventus per “Violazioni del regolamento del fair play finanziario su cui stava indagando la Guardia di Finanza”.

Articolo in aggiornamento