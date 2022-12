Calciomercato Inter e Milan, l’intreccio coinvolge Brozovic a Bennacer

Stefano Pioli e Simon Inzaghi rischiano di veder partire dei giocatori: direzione Spagna. Ecco a chi pensa Xavi

La rivoluzione continua. Il Barcellona nell’ultima sessione di calciomercato ha davvero cambiato pelle, con diverse cessioni e tantissimi acquisti. Molti dei colpi sono stati a zero come Christensen o Franck Kessie ma ci sono stati affari molto costosi come Raphinha, Koundé e Lewandowski.

L’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter brucia ancora parecchio. Un’eliminaziona che testimonia come in casa blaugrana ci sia ancora tanto da lavorare. Inevitabilmente si guarderà al mercato per rafforzare una rosa che presenta diverse lacune. Più precisamente si potrebbe guardare a Milano per migliorare la squadra di Xavi.

E’ vero che il colpo Kessie non ha ancora portato i frutti sperati ma in casa Milan e Inter ci sono tanti elementi che potrebbero far bene con la maglia del Barcellona. Tuttosport, in edicola stamani, riporta una lunga lista di calciatori, che sarebbero finiti sul taccuino della squadra catalana. Per alcuni di questi, però, sarà davvero complicato vederli lasciare l’Italia.

Milan e Inter: tutti i giocatori nel mirino del Barcellona

Il Barcellona così starebbe pensando ad Onana. Il portiere, ex Ajax, arrivato in estate, è cresciuto nelle giovanili degli spagnoli e potrebbe far comodo anche in chiave liste. Un suo arrivo potrebbe concretizzarsi in caso di partenza di ter Stegen. Ma tra i nerazzurri ci sono almeno altri tre calciatori che interessano.

Occhi puntati, soprattutto sul reparto difensivo, dove Milan Skriniar rimane un’occasione. Marotta ha sempre manifestato ottimismo per il rinnovo ma la firma non è ancora arrivata e il prossimo 30 giugno scadrà il contratto. Un anno dopo terminerà, invece, quello di Bastoni, anche lui nel mirino delle big ormai da tempo. L’Inter deve, dunque, correre ai ripari. Al Barcellona, inoltre, piace tanto anche Brozovic ma il croato è stato blindato e appare davvero complicato un suo addio.

Anche il Milan di Stefano Pioli è nel mirino. In questo caso le attenzioni sono rivolte soprattutto a Theo Hernandez, considerato, però, un intoccabile dai rossoneri. Si guarderebbe con interesse, infine, anche alle situazioni legate a Bennacer e Leao. I due calciatori hanno contratti in scadenza nel 2024 ma Maldini e Massara sono a lavoro per blindarli.